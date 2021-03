Im Streit über Brexit-Regeln für Nordirland erwägt die Europäische Union rechtliche Schritte gegen Großbritannien. Die Unionisten-Gruppe in Nordirland setzt derweil die Unterstützung für das Friedensabkommen aus.

Großbritannien hat die Übergangsphase für Lebensmittelkontrollen in Nordirland einseitig verlängert. Das sieht Brüssel als Verletzung des bereits gültigen Austrittsvertrages. Die Episode erinnert an die Drohung Londons aus dem vergangenen Jahr, das Nordirland-Protokoll per Gesetz auszuhebeln.

Ein Gespräch von EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic mit dem britischen Brexit-Beauftragten David Frost habe keine Annäherung gebracht, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag. „Wir prüfen nun die nächsten Schritte.“ Rechtliches Instrument wäre das im Brexit-Vertrag vorgesehene Schlichtungsverfahren. Erwogen werden wohl aber auch Instrumente, die der EU in letzter Konsequenz erlauben könnten, britische Waren dann mit Strafzöllen zu belegen.

Gesondertes Protokoll

Der Hintergrund: Großbritannien war nach dem Brexit zum Jahreswechsel auch aus dem EU-Binnenmarkt und der europäischen Zollunion ausgetreten. Damit es nicht zu neuerlichen Spannungen zwischen Nordirland und Irland kommt, wurde im Brexit-Vertrag ein gesondertes Protokoll vereinbart: Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland sollen verhindert werden. Denn eigentlich wird Nordirland ja von Großbritannien verwaltet. Nach dem Brexit verläuft aber eine Zoll-Grenze zwischen Nordirland und der britischen Insel – so kann der Wirtschaftsraum auf der irischen Insel als Einheit erhalten bleiben.

Nordirland verließ zwar die EU-Zollunion, wendet aber weiter die Regeln des europäischen Binnenmarktes an. Das bedeutet: Produkt- und Hygienestandards von aus Großbritannien eingeführten Waren müssen den EU-Bestimmungen entsprechen. Kontrollen im Handel zwischen Großbritannien und Nordirland sollen dies sicherstellen.

Übergangsregel für Ausfuhr von Lebensmitteln

Eine in dem Abkommen vereinbarte Übergangsphase dafür endet eigentlich Anfang April. Die britische Regierung kündigte jedoch am Mittwoch an, Übergangsregelungen für die Ausfuhr von Lebensmitteln und Agrarprodukten in die britische Provinz Nordirland einseitig bis Oktober zu verlängern. Es handele sich um eine „vorübergehende“ Maßnahme, um größere Störungen im Warenfluss zu vermeiden, erklärte der für Nordirland zuständige Staatssekretär Brandon Lewis. Die EU-Kommission warf London daraufhin einen Verstoß gegen das zum Brexit-Vertrag gehörende Nordirland-Protokoll vor.

Pro-britische Unionisten stellen Forderung

Wegen des Streits um die Brexit-Regeln für Nordirland hat nun eine pro-britische Unionisten-Gruppierung ihre Unterstützung für das Friedensabkommen von 1998 zwischen den pro-britischen Kräften (Unionisten) und den Kräften, die den Anschluss an die Republik Irland suchen, ausgesetzt. In einem Brief an den britischen Premierminister Boris Johnson erklärte der Loyalist Communities Council (LCC), dass er seine Unterstützung für das Karfreitagsabkommen zurückziehe, „bis unsere Rechte unter dem Abkommen wiederhergestellt sind“. Der Rat betonte, dass der Widerstand „friedlich und demokratisch“ bleiben solle.

Der LCC, der drei militante Gruppen von Unionisten vertritt, betonte, das Nordirland-Protokoll müsse geändert werden und „ungehinderter Zugang für Waren, Dienstleistungen und Bürger im gesamten Vereinigten Königreich“ gewährleistet werden.

Versorgungsengpässe bei Lebensmitteln

Pro-britische Politiker in Nordirland verlangen schon seit längerem, das Protokoll aufzukündigen. Denn dieses hat – aufgrund der Verzögerungen durch Kontrollen und teils unklaren Exportbedingungen – bereits zu Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln in den Geschäften Nordirlands geführt.