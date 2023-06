Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die EU-Kommission will auch Energie aus Atom und Gas als nachhaltig klassifizieren. Die deutschen Grünen geraten dabei in einem Zwiespalt.

Es ist ein bitterer Moment für die deutschen Grünen. Die Anti-Atomkraft-Partei sitzt endlich in Berlin an den Schalthebeln der Macht – und muss nun zusehen, wie in der EU ausgerechnet Kernkraft