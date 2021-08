Der Sieg des vom türkischen Präsidenten Erdogan unterstützten Ersin Tatar bei der Präsidentenwahl im türkischen Teil Zyperns droht das Verhältnis zwischen Brüssel und Ankara weiter zu belasten.

Im Streit mit der Türkei um die Grenzziehung und Gasvorräte im östlichen Mittelmeer hat die EU schon viel Ärger – jetzt kommen neue Scherereien hinzu: Der Wahlsieg des Nationalisten Ersin Tatar bei der Präsidentenwahl im türkischen Teil von Zypern am Sonntag macht eine Wiedervereinigung der Insel auf absehbare Zeit unmöglich.

Mit Hilfe seines Mentors, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, löst Tatar den Vereinigungs-Befürworter Mustafa Akinci an der Spitze des türkischen Inselsektors ab. Akinci war als Favorit in die Stichwahl gegangen. Doch Tatar setzte sich mit knapp 52 Prozent der Stimmen durch – wohl auch, weil er ein lange gesperrtes Urlaubsgebiet im Niemandsland zwischen dem türkischen und dem griechischen Teil Zyperns geöffnet hatte – ein Schritt, zu dem ihn Erdogan ermunterte. Gleich nach seinem Wahlsieg am Sonntagabend machte Tatar klar, dass er von einer Wiedervereinigung mit der zur EU gehörenden griechischen Inselrepublik nichts hält.

Ankara kontrolliert seit 1974 Teil Zyperns

Seit der türkischen Militärintervention auf Zypern nach einem griechischen Putsch im Jahr 1974 kontrolliert Ankara die Geschicke im türkischen Teil der Insel. Der Sektor wird nur von der Türkei als unabhängiger Staat anerkannt und ist wirtschaftlich von Ankara abhängig. Akinci legte dennoch Wert auf ein gewisses Maß an Eigenständigkeit der türkischen Zyprer und strebte die Wiedervereinigung mit den Griechen an. Er zog den Zorn Erdogans auf sich, indem er eine Annexion des türkischen Inselteils durch Ankara als Horrorvorstellung ablehnte.

Mit Tatar als Chef des türkischen Inselsektors wird Erdogan solche Probleme nicht haben. Er kündigte eine enge Zusammenarbeit mit Tatar an, besonders bei der Suche nach Öl und Gas im Mittelmeer. Erst vorige Woche hatte Erdogans Regierung den Streit mit der EU im östlichen Mittelmeer verschärft, indem sie ein Forschungsschiff zur Erdgas-Suche in die Nähe der griechischen Insel Kastellorizo schickte. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte aus Protest gegen diese „Provokation“ einen Besuch in Ankara ab.

Vorwürfe Erdogans an die Europäer

Im türkischen Parlament sichert Erdogan seine Mehrheit mit Hilfe von Rechtsnationalisten, die mehr Distanz zu Europa verlangen. In einer Rede am Wochenende warf Erdogan den Europäern vor, sie ließen sich von Griechen und Zypern als Geiseln nehmen und ignorierten legitime Ansprüche der Türkei. Wenn Europa diese ungerechte Haltung nicht ändere, werde dies das „Ende der EU“ besiegeln, sagte er.