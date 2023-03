Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die EU-Kommission in Brüssel will hoch verschuldeten Staaten mehr Zeit geben, ihre Defizite abzubauen. Deutschland warnt jedoch vor einem zu starken Aufweichen des europäischen Stabilitätspaktes.

In Brüssel geht es wieder einmal ums Geld. In diesem Fall allerdings um jenes Geld, das die Staaten im Grunde nicht haben. Am Montag trafen sich die Finanzminister der Euro-Länder, um eine Reform der gemeinsamen Schuldenregeln