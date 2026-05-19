Das Europäische Parlament blockiert Ermittlungen gegen die Abgeordnete Angelika Niebler. Eine Mehrheit votierte dafür, einen Antrag auf Aufhebung der Immunität abzulehnen.

Niebler bezeichnet die Vorwürfe gegen sie stets als haltlos. Ansonsten schweigt die CSU-Europaabgeordnete. Nun hat sich die Mehrheit des Europaparlaments auf ihre Seite gestellt und am Dienstag mit 309 zu 283 Stimmen dagegen votiert, die Immunität der CSU-Vizevorsitzenden aufzuheben. Das heißt, dass die Europäische Staatsanwaltschaft nicht ermitteln darf, ob sie öffentliche Gelder veruntreut hat.

Vorgeworfen wird Niebler, die seit 1999 Europaabgeordnete ist, dass sie vom Parlament bezahlte Mitarbeitende für private Zwecke und für ihre Nebentätigkeiten eingesetzt hat. Dazu zählen etwa Fahrten zu Terminen des CSU-Parteivorstandes, des Sparkassenverbandes Bayern oder des Wirtschaftsbeirats Bayern, dessen Präsidentin Niebler ist. Auch Fahrten zum Flughafen für private Urlaubsflüge werden erwähnt. Ein Parlamentsmitarbeiter soll Niebler im Rahmen ihrer Tätigkeit als Honorarprofessorin zugearbeitet haben. Zudem soll einer ihrer Mitarbeiter ausschließlich für einen ehemaligen CSU-Europaabgeordneten gearbeitet haben.

14.000 Euro im Monat durch Nebentätigkeiten

Ihre Verteidiger betonen, dass Vorträge und Teilnahmen an Parteisitzungen Teil der Arbeit eines Abgeordneten seien. Selbst ihre Kritiker räumen dies ein, verweisen aber darauf, dass bei der CSU-Frau die Grenzen verwischen würden. „Niebler verdient mit ihren Nebentätigkeiten mehr als in ihrem Mandat, nämlich über 14.000 Euro monatlich“, hält die NGO Lobbycontrol dagegen: „Wer so viele Nebentätigkeiten hat wie sie, muss besonders streng darauf achten, diese von ihrer parlamentarischen Arbeit zu trennen.“

Dass die Immunität von Abgeordneten sinnvoll ist, zeigte sich im Fall von Péter Magyar, dem neu gewählten Premierminister von Ungarn. Der saß zuvor im EU-Parlament. Als die Regierung in Budapest ihn als ernsthaften Konkurrenten für Viktor Orban wahrnahm, beantragte die ungarische Staatsanwaltschaft nach 2024 vier Mal die Aufhebung seiner Immunität. In Straßburg war Magyar vor diesen offensichtlich politisch motivierten Strafverfahren geschützt.

Niemand würde allerdings behaupten, dass im Fall Niebler die Europäische Staatsanwaltschaft mit ihren Ermittlungen politische Ziele verfolgt. Die hatte wegen der erhobenen Vorwürfe vor rund einem Jahr den Antrag gestellt, Nieblers Immunität aufzuheben. Die Mitglieder des Rechtsausschusses des Parlaments brauchten danach überraschend lange, bis sie sich Anfang Mai mit großer Mehrheit gegen die Aufhebung entschieden. Der Grund: Der Schaden sei gering, die Hauptbelastungszeugin befangen. Der Ausschuss hatte gemutmaßt, dass besagte Frau die Hinweise aus persönlichen Gründen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben habe. Sie war nämlich zwei Jahre lang Nieblers Angestellte und 2024 auf der Landesliste selbst zur Europawahl angetreten. In den einschlägigen Brüsseler Kreisen wird kolportiert, dass sie als Abgeordnete nachrücken könnte, sollte ihrer frühere Chefin aus dem Europaparlament ausscheiden. Das aber ist in den Augen der Kritiker eine nicht nachzuvollziehende Argumentation.

Der Fall Niebler sorgt für Aufregung, weil er weit über das persönliche Schicksal der CSU-Politikerin hingeht. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund kritisiert scharf, dass die „Arbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft behindert wird“. Statt Verantwortung zu übernehmen, habe sich eine Mehrheit der Abgeordneten schützend vor Niebler gestellt. Auf diese Weise werde „das Vertrauen in die europäische Rechtsstaatlichkeit“ beschädigt.