Die Konservativen im Europaparlament blockieren wichtige Umweltgesetze, weil sie die Bürger überfordert sehen. Demgegenüber mahnt die Wissenschaft beim Natur- und Klimaschutz zur Eile.

Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat am Donnerstag den Antrag der Europäischen Volkspartei (EVP), den Kommissionsvorschlag zum „Gesetz zur Rettung der Natur“ pauschal abzulehnen, ihrerseits zurückgewiesen. Die Abstimmung über die Änderungsanträge zum Text der EU-Kommission musste dann aus Zeitgründen unterbrochen und auf den 27. Juni verschoben werden. Der Umweltausschuss ist einer Abstimmung im Plenum vorgeschaltet.

Die geplante Regelung zielt beispielsweise darauf, trockengelegte Moore wieder zu vernässen, Wälder aufzuforsten und mehr Grün in Städte zu bringen. All dies dient zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Artenschutz zugleich.

Plötzliche Totalblockade

„Die Konservativen führen einen Kreuzzug gegen den europäischen ,Green Deal’, das Herzstück des europäischen Klimaschutzes“, polterte der Grünen-Europageordnete Michael Bloss. Hingegen twitterte der CDU-Abgeordnete Peter Liese: „Ich bin zuversichtlich, dass der Vorschlag im Plenum nicht unterstützt wird!“

Auf viele Beobachter verstörend wirkte, dass die EVP-Fraktion, zu der auch die CDU/CDU gehört, über Monate hinweg konstruktiv an dem wichtigen Umweltgesetz mitgearbeitet hat und nun plötzlich auf eine Totalblockade umgeschwenkt ist.

Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und ihre Kollegen aus Spanien, Luxemburg und Frankreich befürchten eine Verzögerung des wichtigen EU-Naturgesetzes. Man habe erfahren, dass die schwedische Ratspräsidentschaft erwäge, in der kommenden Woche – anders als geplant – keine Position der EU-Staaten zu dem Gesetz zu beschließen, hieß es aus Berlin. Es wäre jedoch „ein verheerendes Signal“, wenn die EU-Staaten weitere Zweifel an dem Vorhaben äußern würden, das wesentlich für die Klima- und Umweltziele der EU sei.

Brandbrief von 3000 Forschern

Front macht die EVP (beziehungsweise macht die CDU/CSU) auch noch gegen den Brüsseler Plan, den Verbrauch von Pestiziden im Agrarbereich bis 2030 zu halbieren. CDU-Politiker Liese betont, dass diese Ablehnung der Pläne zum Wohle der Landwirte geschehe, die sich „gerade mit der Umsetzung der Agrarreform auseinandersetzen“ müssten.

Die Konservativen lassen sich auch nicht durch die Mahnung von 3000 deutschen Wissenschaftlern beeindrucken. Diese sprechen sich in einem offenen Brief entschieden für die Umsetzung des Gesetzes zum Wiederherstellen der Natur aus. Auch mehrere Lebensmittelkonzerne sind dafür. Die Kritiker der EVP-Haltung zweifeln die Argumente der Konservativen an, dass das Natur-Wiederherstellungsgesetz zwangsläufig die Lebensmittelpreise verteuern werde.