Die Mitgliedsländer der EU sollen ihren Gasverbrauch bis März um 15 Prozent senken. Das sieht ein Notfallplan der EU-Kommission vor.

Der Plan, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch präsentierte, sieht vor, dass Einsparungen zunächst auf freiwilliger Basis erfolgen. Für den Fall eines akuten Gas-Notstands strebt die Kommission Sondervollmachten an, um Maßnahmen erzwingen zu können. Konkret sieht der Plan ein zweistufiges Verfahren vor: Zunächst sollen die Mitgliedstaaten zwischen dem 1. August und dem 31. März Einsparungen beim Gasverbrauch von öffentlicher Hand, Wirtschaft und Verbrauchern erwirken. So könnten etwa Heizungen gedrosselt und Laufzeiten von Atomkraftwerken verlängert werden. Sollte dies nicht ausreichen, will die Kommission nach von der Leyens Worten mit einem neuen „Notfallinstrument“ durchgreifen und „EU-Alarm“ ausrufen.

Ob und in welchem Umfang Deutschland seinen Gasverbrauch weiter senken muss, um das 15-Prozent-Ziel zu erreichen, war zunächst unklar. In den ersten fünf Monaten des Jahres war der Gasverbrauch in Deutschland gut 14 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. „Auch bereinigt um Temperatureffekte lag der Gasverbrauch im laufenden Jahr 6,4 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums“, hieß es unter Verweis auf Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.

Russland erpresse die EU, sagte die Kommissionschefin

Russland erpresse die EU und nutze Gas „wie eine Waffe“, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der russische Präsident Wladimir Putin werde aber „dramatisch scheitern, wenn wir zusammenhalten“, betonte sie.

Die Energieminister der 27 Mitgliedsländer wollen sich am Dienstag mit den Plänen der Kommission befassen. Für einen Beschluss wäre eine qualifizierte Mehrheit nötig: Zustimmen müssten 15 der 27 Mitgliedsländer, die zusammen 65 Prozent der EU-Bürger umfassen.

Unklarheit über Wiederaufnahme der Lieferungen

Zuletzt gab es Sorgen, dass Russland bei der Ostseepipeline Nord Stream 1 nach einer geplanten Wartung den Gashahn nicht wieder aufdreht. Wie aus Daten des Netzbetreibers Gascade vom Mittwochnachmittag hervorgeht, sind für Donnerstag Lieferungen angekündigt worden. Ob und wie viel Gas aus Russland tatsächlich ab Donnerstag kommt, verraten die nun vorliegenden Daten aber nicht mit Sicherheit.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in der Nacht zu Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass gesagt, sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen. Von der Leyen sagte, die Turbine befinde sich gerade auf dem Weg nach Russland.

In den vergangenen Monaten konnte Deutschland seine Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen weiter reduzieren: Ende Juni bezog Deutschland noch 26 Prozent seiner Gasimporte aus Russland, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Noch vor Kurzem lag der russische Anteil im Mittel bei 55 Prozent.