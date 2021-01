Die EU-Kommission verweigert dem Europaparlament weiterhin die Einsicht in die mit sechs Herstellern von Corona-Impfstoffen getroffenen Vereinbarungen.

„Die Offenlegung jeglicher vertraulicher Informationen zu diesem Zeitpunkt würde die laufenden Verhandlungen mit den Unternehmen untergraben“, sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Donnerstag bei einer Anhörung im parlamentarischen Haushaltskontrollausschuss. Von den Abgeordneten kam scharfe Kritik.

Die Mitgliedstaaten der EU hatten sich im Sommer darauf verständigt, die Kommission mit dem Aushandeln von Lieferverträgen mit Herstellern künftiger Corona-Impfstoffe zu beauftragen. Die Behörde traf seitdem Vereinbarungen mit Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Curevac, Johnson & Johnson und Sanofi. Vertragsdetails wie die Preise der einzelnen Vakzine und Fragen der Haftung bei Nebenwirkungen machte Brüssel unter Verweis auf Vertraulichkeitsklauseln nicht publik. „Wir können nicht einseitig entscheiden, vertrauliche Informationen wie Preise aus diesen Verträgen offenzulegen“, unterstrich Kyriakides. Die Verhandlungen seien noch nicht beendet, und „wir müssen dabei eine möglichst starke Position behalten“. Eine Einsichtnahme für die Abgeordneten könne es erst nach Abschluss aller Verhandlungen geben. Im November hatte die Gesundheitskommissarin noch zugesagt, die Möglichkeit der Einsichtnahme „unter speziellen Umständen“ zu prüfen.

SPD-Vize Kühnert wirft Spahn Zögern vor

In Deutschland reißt die Kritik der SPD an der Impfstrategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht ab. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert sagte der „Rheinischen Post“, Spahn habe gegenüber einzelnen Ländern „die exakten Lieferzusagen“ zunächst nicht einhalten können. Er hielt Spahn vor, zu zögerlich bei der Bestellung von Impfstoff gewesen zu sein. „Wenn ich die Nadel im Heuhaufen noch nicht finden kann, sie aber dringend brauche, dann kaufe ich doch erstmal zur Sicherheit den Heuhaufen, und zwar komplett.“

Gut zwei Wochen nach dem Corona-Impfstart in Deutschland will Bundesgesundheitsminister Spahn in der kommenden Woche eine Regierungserklärung zur Impfkampagne abgeben. Das verlautete am Donnerstag aus seinem Ministerium. Der Minister will demnach vor dem Plenum zu Planung, Ablauf und Perspektiven der Impfungen Stellung nehmen.