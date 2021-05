Bei der Video-Konferenz, zu der die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstagnachmittag zusammenkommen, steht vor allem das Geld im Mittelpunkt.

Nachdem sich die EU-Länder vor Ostern auf ein 540 Milliarden Euro schweres Rettungspaket für Staaten, Unternehmen und Arbeitnehmer in der akuten Krise geeinigt hatten, geht es diesmal um die Finanzierung des Wiederaufbaus.

Dabei ist das Ende der akuten Krise noch nicht absehbar. Und damit ist auch unklar, welche Länder am ehesten auf das Geld angewiesen sein werden. Werden dies Italien, Frankreich und Spanien sein, wie man jetzt annimmt? Oder schlägt die Pandemie am Ende noch woanders heftiger zu?

EU in mehrere Lager gespalten

Diese Unklarheit hält die Staats- und Regierungschefs aber nicht von Grabenkämpfen ab. Da die inhaltlichen Gräben tief sind und Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen, gehen EU-Diplomaten davon aus, dass es am Donnerstag keinen Durchbruch gibt. Vielmehr könnten die Staats- und Regierungschefs die Kommission beauftragen, ein Konzept für einen EU-Wiederaufbaufonds zu erarbeiten. Wahrscheinlich ist, dass dieser Fonds in den EU-Haushalt, den sogenannten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), eingebettet wird.

Deutschland in der Gruppe der „Sparsamen“

Unter den 27 EU-Ländern gibt es mehrere Lager. Zusammen mit drei anderen Ländern gehört Deutschland im EU-Jargon zum Club der Sparsamen. Die „Sparsamen“ befinden sich in der Defensive. Deutschland, die Niederlande, Finnland und Österreich werden von neun südeuropäischen Ländern gedrängt, den Weg für die gemeinsame Aufnahme von Schulden frei zu machen. Sie lehnen die gemeinsame Schuldenaufnahme aber kategorisch ab, weil das Haftungsrisiko für den nationalen Steuerzahler zu hoch und weil eine gemeinsame Schuldenaufnahme mit den europäischen Verträgen unvereinbar sei. Die „Sparsamen“ sind aber bereit, sich in anderer Form finanziell am Wiederaufbau zu beteiligen. Das hat die Bundeskanzlerin wiederholt bekräftigt.

Deutsch-französische Achse beschädigt

Vor allem Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Zypern und Griechenland wollen beim Wiederaufbau Finanztransfers aus den anderen Ländern haben. Italien ist hier am radikalsten. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte besteht auf gemeinsamen europäischen Schuldtiteln („Corona-Bonds“). Die anderen Südländer könnten einem Wiederaufbaufonds zustimmen, aus dem Gelder ohne Rückzahlungspflicht fließen.

Festzuhalten ist: Die deutsch-französische Achse ist bei der Frage der Corona-Finanzhilfen gebrochen. Berlin und Paris ziehen nicht an einem Strang. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in der letzten Zeit wiederholt Deutschland heftig für seine angeblich mangelnde Solidarität kritisiert, weil Berlin Corona-Anleihen ablehnt.

Es warten noch heikle Fragen

Das dritte Lager besteht aus Ländern Osteuropas, die bislang nicht so schwer von der Pandemie getroffen sind. Sie haben in der Vergangenheit hohe Zahlungen aus dem EU-Haushalt für ihre Landwirtschaft und zum Ausbau der Infrastruktur bekommen. Sie bestehen darauf, dass diese Gelder auch in Zukunft fließen und der Wiederaufbaufonds nicht zu ihren Lasten geht.

Klar ist bereits jetzt: Sollten die Staats- und Regierungschefs die Kommission mit der Ausarbeitung eines Konzepts für den Wiederaufbaufonds beauftragen, dann werden erst recht heikle Fragen gelöst werden müssen. Wie viel Geld soll der Fonds haben? Nach welchem Schlüssel soll er gespeist werden? Müssen Gelder aus dem EU-Haushalt zurückgezahlt werden? EU-Diplomaten gehen davon aus, dass entsprechende Beschlüsse von den nationalen Parlamenten gebilligt werden müssten. Allein dafür seien mindestens zwei bis drei Jahre Zeit nötig.