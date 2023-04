Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei ihrem Sondergipfel zu den Vorgängen in Belarus stand die EU am Mittwoch vor einer Gratwanderung: Die Wahlfälschung sollte verurteilt werden, ohne dass dies wie eine Einmischung in innere Angelegenheiten aussehen sollte.

Wie sehr sich der bedrängte Machthaber von Belarus eingemauert hat, das macht Angela Merkel bei ihrer Pressekonferenz deutlich. „Ich habe mich um ein Telefonat mit Lukaschenko bemüht“,