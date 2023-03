Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ohne sie sei die EU wie „Paris ohne Eiffelturm“, verabschiedete Ratspräsident Charles Michel im Oktober Angela Merkel aus dem Kreis der Staats- und Regierungschefs. Die Europa-Expertin Ulrike Guérot zieht eine kritische Bilanz der Europapolitikerin Merkel. Unter ihr sei die deutsche Europapolitik renationalisiert worden, sagt Guérot – auch mit Verweis auf einen von Merkels Vorgängern.

Frau Guérot, wird Angela Merkel als große Europäerin in die Geschichtsbücher eingehen?

Ich persönlich glaube das nicht. Zudem ist die Frage, von welchen Geschichtsbüchern wir sprechen – deutschen, italienischen, französischen. Da gibt es ja Unterschiede. Was wahrscheinlich bleiben wird, ist der Satz, dass Angela Merkel die „einzige verbliebene Führerin der freien Welt“ gewesen sei. Aber ist das ein Satz, mit dem man eine große Europäerin bezeichnet?