Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC geht davon aus, dass die Delta-Variante des Coronavirus schon im Sommer in Europa dominieren wird. Israel erlässt neue Beschränkungen, in Sydney dürfen Millionen Menschen ihre Stadt nicht verlassen.

„Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Delta-Variante während des Sommers stark zirkulieren wird“, sagte ECDC-Direktorin Andrea Ammon am Mittwoch. Dies gelte ganz besonders für Jüngere, die nicht zu den Zielgruppen der Impfkampagnen gehörten. Den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge sei die zunächst in Indien aufgetretene Delta-Variante (B.1.617.2) um 40 bis 60 Prozent übertragbarer als die zunächst in England festgestellte Alpha-Variante (B.1.1.7), erklärte die in Stockholm ansässige Behörde. Sie rechnet deshalb damit, dass schon Anfang August 70 Prozent aller Corona-Neuinfektionen in der Europäischen Union auf Delta zurückzuführen sein werden. Ende August dürften es 90 Prozent sein.

Guter Schutz erst durch Zweitimpfung

Unerfreulicherweise zeigten vorläufige Daten, dass sich auch Menschen mit der Delta-Variante anstecken könnten, die erst eine Dosis der derzeit verfügbaren Impfstoffe erhalten hätten, erläuterte Ammon. Die gute Nachricht sei dagegen, dass zwei Impfdosen einen hohen Schutz gegen diese Variante und ihre Folgen böten. Ein sehr hohes Tempo bei den Impfkampagnen sei deshalb äußerst wichtig. Zu diesem Zeitpunkt sei zudem entscheidend, die Zweitimpfung innerhalb der geringsten zugelassenen Zeitspanne nach der Erstimpfung zu verabreichen, um Gefährdete zu schützen.

Das in der Impfkampagne weit fortgeschrittene Israel hat nach einem Anstieg von Corona-Neuinfektionen wieder Beschränkungen verhängt. Auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion, an Grenzübergängen und in medizinischen Einrichtungen müssten ab sofort wieder Masken getragen werden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Auch Geimpfte oder Genesene sollen künftig in Quarantäne geschickt werden, falls sie Kontakt mit einer Person hatten, die sich mit einer „gefährlichen Variante“ des Coronavirus infiziert hat.

Merkel mahnt zur Vorsicht

Im Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel haben mehr als 5,5 Millionen Menschen bereits eine erste Corona-Impfung erhalten, rund 5,2 Millionen Menschen auch die zweite Dosis.

In Australien ordneten die Behörden an, dass ein Großteil der fünf Millionen Einwohner Sydneys die Stadt eine Woche lang nicht mehr verlassen darf. Das Reiseverbot dient demnach dazu, die weitere Verbreitung der Delta-Variante einzudämmen. Vergangene Woche war ein neuer Infektionsherd in der australischen Metropole aufgetreten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief indes im Bundestag zu weiterer Vorsicht auf. „Auch wenn die dritte Welle eindrucksvoll gebrochen ist, vorbei ist die Pandemie noch nicht“, mahnte sie.