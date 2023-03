Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An diesem Donnerstag um zehn Uhr Ortszeit geht’s los: Die Geburtstagsparade der Queen in London läutet die Feiern zu ihrem Thronjubiläum ein. Seit 70 Jahren steht Königin Elizabeth II. an der Spitze der britischen Monarchie.

Über die nächsten vier Tage ist Jubel angesagt, nach zwei Jahren Pandemie dürsten die Untertanen nach Feier und Fest. Im ganzen Königreich werden Straßenpartys vorbereitet.