Die Zeit drängt, weil viele Pflanzen- und Tierarten weltweit vor der Auslöschung stehen. Doch die UN-Konferenz in Cali hat nicht geliefert.

Die Weltnaturschutzkonferenz in Cali fand zumindest in Deutschland größtenteils unter dem Radar der Öffentlichkeit statt. Was einerseits verständlich ist, denn die dort verhandelten Themen sind sperrig. Andererseits war diese Konferenz sehr wichtig. Ihr Ausgang stimmt nicht gerade hoffnungsfroh, weil sich erneut bei einer Konferenz unter dem Dach der Vereinten Nationen gezeigt hat, wie gespalten die Welt ist.

In einem wichtigen Punkt zumindest wurde eine Einigung erzielt. So verdienen Firmen aus dem Lebensmittelbereich, der Pharmabranche oder Kosmetikindustrie bekanntlich nicht schlecht daran, dass sie Gendaten von Pflanzen und Tieren benutzen, um ihre Produkte herzustellen. Die Länder im Süden, aus denen diese Gendaten stammen, wurden an diesen Gewinnen bis jetzt nicht beteiligt. Das soll sich nun durch das Einzahlen eines bestimmten Gewinn-Prozentsatzes in einen Fonds ändern. Allerdings: bindend für die Firmen ist dies nicht.

Schutzgebiete lassen auf sich warten

Keine Einigung gab es bei der Frage, wie ein erheblich größerer Geldtopf zur Finanzierung von Schutzgebieten gefüllt werden soll. Schließlich ist ein Viertel der Pflanzen- und Tierarten akut vom Aussterben bedroht. Doch wenn das Geld fehlt, bleiben die Schutzziele, auf die man sich bereits früher geeinigt hatte, unerreichbar. Wieder einmal zeigte sich dabei ein tiefer Riss und Misstrauen zwischen den potenziellen Geldgebern im Norden und möglichen Geldempfängern im Süden.