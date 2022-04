Kurz vor Ostern machen Aktive ihrem Unmut über Kardinal Woelki erneut Luft: Aus Protest singt ein Chor im Dom nur in einer „Rumpfbesetzung“.

Die Protestaktionen rund um den Kölner Dom reißen nicht ab. Als akustisches Signal gegen das Verhalten von Kardinal Rainer Maria Woelki hat ein Chor am Sonntag beim feierlichen Start in die Karwoche nur in einer „Rumpfbesetzung“ gesungen. Frei nach Popstar Mark Forster: „Und die Chöre singen nicht … “

Statt der eigentlich rund 50 Sängerinnen und Sänger haben beim Palmsonntags-Gottesdienst mit dem Erzbischof nur acht Personen gesungen. Die anderen Stimmen von Sopran bis Bass verschönerten lieber die Messen an der Basis und sangen in ihren Heimatpfarreien.

Gegen ein „Weiter so“

Chormitglied Edith Timpe, die als Religionslehrerin aktiv ist, nannte den Protest im „Kölner Stadt-Anzeiger“ einen Akt zivilen Ungehorsams und fügte als Begründung hinzu: „Wir wollen mit unserem Gesang nicht ein ,Weiter so’ unterstützen, das wir nach der Rückkehr das Kardinals aus seiner Auszeit erleben.“

Zur Protestaktion des Ensembles sagte Domkapellmeister Eberhard Metternich: „Es hat auch andere, heftigere Vorschläge gegeben.“ Es sei aber nun eine Lösung gefunden worden, damit die Gestaltung der Liturgie nicht leiden müsse. Er könne und wolle eine Diskussion im Chor über die Situation der Kirche nicht unterbinden, unterstrich der Domkapellmeister im „Stadt-Anzeiger“. Über die Aktion an Palmsonntag habe auch er persönlich den Kardinal unterrichtet, ohne dass dieser reagiert habe. Woelki ging im Gottesdienst selbst übrigens mit keinem Wort auf den Chor und seine Aktion ein.

Anhaltende Vertrauenskrise

Egal, was der Erzbischof im Moment tut oder lässt – zumindest öffentlich erfährt er kaum Zuspruch. Mehrere deutsche Bischöfe haben Papst Franziskus ermuntert, zügig über Woelkis Rücktrittsangebot zu entscheiden. Denn Köln am Rhein, das größte Bistum im deutschen Sprachraum, schlägt Wellen weit über die eigenen Grenzen hinaus. Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hatte schon vor gut einem Monat Rom empfohlen: „Ich glaube, lange zusehen wird man nicht können.“

Ein Ende der anhaltenden Vertrauenskrise im Erzbistum Köln mit seinen rund zwei Millionen Katholiken ist nicht absehbar. In vielen Gemeinden herrscht lähmende Fassungslosigkeit, selbst bei besonders Engagierten. Unterdessen wirbt der Kardinal um einen Neuanfang und eine zweite, mittlerweile vielleicht sogar dritte Chance.