Es ist ein Schritt, den viele Beobachter als historisch einstufen: Die Vereinigten Arabischen Emirate sind erstmals mit einem Botschafter in Israel vertreten. Reuven Rivlin, Präsident von Israel, erhielt am Montag das Beglaubigungsschreiben von Mohammed al-Chadscha, dem ersten Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate in Israel. Die Annäherung der beiden einst verfeindeten Ländern war von der US-Regierung unter Donald Trump vermittelt worden.