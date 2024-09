Der Eklat bei der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags war absehbar, aber man hätte ihn vermeiden können.

In Thüringen wurde ein weiteres unrühmliches Kapitel in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus geschrieben – nach der Wahl 2020 von Thomas Kemmerich ( FDP) zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD. Die Konstituierung des Landtags ist normalerweise ein von Formalien und guten Gepflogenheiten bestimmter Vorgang. Anders in Erfurt, wo lange Unterbrechungen und heftige Kontroversen die erste Sitzung prägten.

Das hat mit dem Wahlerfolg der AfD zu tun. Die in Thüringen als rechtsextrem eingestufte Partei ist stärkste Fraktion geworden und erhebt Anspruch auf das Amt des Landtagspräsidenten. Dass ihr ein Vorschlagsrecht zusteht, ist unbestritten. Doch CDU, BSW, Linke sowie SPD wollen keinesfalls jemanden von der AfD wählen.

Chaos ganz im Sinne der AfD

Das ist das Recht der freien Abgeordneten. Und sie haben gute Gründe, ihre Stimme zu verweigern. Es handelt sich zwar um eine repräsentative Position, doch damit ist erheblicher Einfluss auf die Arbeit des Parlaments verbunden. Für die AfD wäre es ein wichtiges Machtinstrument, da sie ihren Wahlsieg ja nicht in eine Mehrheit für die Bildung einer Regierung ummünzen kann. Einen Vorgeschmack lieferte das Gebaren des Alterspräsidenten.

Dadurch verlief die Sitzung chaotisch, das war ganz im Sinne der AfD. Die Populisten wollen so die von ihnen geschmähte „politische Elite“ vorführen, sich gar als wahre Verfechter der Demokratie aufspielen. In diese Falle sind die anderen Fraktionen sehenden Auges getappt, denn vor genau dieser Situation war gewarnt worden. Schon im April schlugen Verfassungsrechtler vor, mit Blick auf die Wahl des Landtagspräsidenten Vorkehrungen zu treffen und für klare rechtliche Verfahren zu sorgen. Dass dies versäumt wurde, hat sich nun bitter gerächt.