Wegen der neuen Corona-Variante Omikron beschließen Bund und Länder erstmals auch für Geimpfte Kontaktbeschränkungen. Der Forderung des Robert-Koch-Instituts, sofort maximale Schutzregeln einzuführen, folgen der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten nicht.

„Wir bekommen die vierte Welle in den Griff, aber nun droht Welle fünf“ – daher habe die Politik am Dienstag eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die das Land vorbereiten. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstagabend im Anschluss an eine mehrstündige Konferenzschaltung zwischen dem Kanzler und den Ministerpräsidenten der Länder. „Wir befinden uns in einer merkwürdigen Zwischenphase“, so Scholz weiter. Es sei nur eine Frage von Wochen, bis die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus auch in Deutschland die dominante sei. „Wir können und dürfen die Augen vor dieser Welle nicht verschließen“, so Scholz.

Fünf Maßnahmen seien nun einvernehmlich vereinbart. Erstens sollen die Pandemiepläne für die kritische Infrastruktur – zum Beispiel die Elektrizitäts- und Wasserversorgung – überarbeitet werden. Zweitens bleiben die deutlichen Beschränkungen für Ungeimpfte in Kraft: 3G-Regel am Arbeitsplatz, 2G im Einzelhandel, die Beschränkung auf Treffen im eigenen Haushalt mit maximal zwei Gästen. Drittens sollen sich ab 28. Dezember maximal zehn Geimpfte treffen dürfen. Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren. Viertens schließen Clubs und Diskotheken, und Großveranstaltungen wie Fußballspiele dürfen nur ohne Publikum stattfinden. Fünftens darf kein Feuerwerk verkauft werden und es gilt ein Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr.

Scholz: Sind weiter als andere Länder

Scholz rechtfertigte die Entscheidung der Regierungschefs, nicht drastischer zu handeln. Die Beschlüsse seien deswegen angemessen, weil Deutschland bereits viel strengere Schutzmaßnahmen eingeführt habe als die meisten anderen EU-Länder. Dass diese wirkten, zeigten die gesunkenen Inzidenzwerte. Auch sei Deutschland beim Boostern weiter als andere Staaten.

Vor dem Bund-Länder-Gipfel hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) sofortige „maximale Kontaktbeschränkungen“ gefordert. So müssten die 2G- und 3G-Konzepte „geschärft“ werden. Wegen vermehrter Impfdurchbrüche schlug das Institut vor, dass auch Genesene oder Geimpfte einen zusätzlichen Antigentest für bestimmte Einrichtungen und Veranstaltungen vorzeigen müssen (2G plus). Ausnahmen sollen nur für Geboosterte gelten. 2G plus wurde auch für Gottesdienste angemahnt. Bei Schulen und Kitas müssten die Weihnachtsferien verlängert werden, so das RKI.

Video: CORONA POOL / AFP

Wüst: Sind in epidemischer Notlage

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte, auch wenn man nicht allen diesen Empfehlungen folgen müsse, sei dem RKI Respekt entgegenzubringen. Seine Arbeit habe in der Pandemie schon viele Menschenleben gerettet. Wüst zeigte sich indes erneut unzufrieden, dass der Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Koalition die epidemische Notlage aufgehoben hatte. Dies sei ein Fehler gewesen. Die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) widersprach: Man habe auf Basis der damaligen Lage gehandelt. Auch jetzt sei wichtig, verhältnismäßig zu handeln. Scholz unterstrich, dass alle Entscheidungen einstimmig gefallen seien, auf Basis der Einschätzungen des neuen Expertenrats, zu dem auch RKI-Chef Lothar Wieler gehört.

Der baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und sein sächsischer Kollege Michael Kretschmer (CDU) zeigten sich unzufrieden mit dem Ergebnis vom Dienstag. Die verabredeten Kontaktbeschränkungen seien nicht ausreichend, vor allem wenn sich die Lage zuspitze, sagte Kretschmann im SWR.

Am 7. Januar wollen Scholz und die Länderchefs sich abermals treffen. Scholz betonte, dass die Impfkampagne auch in den Weihnachtsferien unvermindert weitergehe. Ziel sei es, bis Ende Januar weitere 30 Millionen Impfungen zu schaffen. Omikron habe Eigenschaften, welche den Impfschutz stark minderten. Nur eine Boosterung biete „einigermaßen“ Schutz vor Erkrankung, mahnte Scholz. Er sagte zudem, er teile die oft geäußerte Skepsis nicht, dass Ungeimpfte ihre Meinung nie ändern würden. „Die Leute informieren und überzeugen sich jetzt.“

