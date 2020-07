An mehrere Politikerinnen der Linken und eine Kabarettistin sind erneut mit „NSU 2.0“ gezeichnete Drohmails verschickt worden. Das bestätigte am Donnerstag die Frankfurter Staatsanwaltschaft.

Nach Angaben ihrer Sprecherin Nadja Niesen gingen die Mails sowohl an die Bedrohten selbst als auch einen größeren Empfängerkreis, darunter auch an Fraktionen und Medien. Der Duktus mit den Todesdrohungen entspreche dem der schon bisher anonym versandten Mails. Als Empfängerinnen nannte Niesen konkret die Linken-Fraktionschefin im Hessischen Landtag, Janine Wissler, ihre Berliner Amtskollegin Anne Helm, die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner und die Kabarettistin Idil Baydar.

Nach Informationen des Hessischen Rundfunks richteten sich die neuen Drohmails auch an die Redaktion der Maybrit-Illner-Talkshow und an die taz-Journalistin Hengameh Yaghoobifarah, die vor einem Monat eine umstrittene Kolumne über die Polizei verfasst hatte. In den Schreiben werde auch Bezug genommen auf den Rücktritt des hessischen Landespolizeipräsidenten Udo Münch vom Dienstag.

Bereits vor drei Jahren illegale Datenabfragen

Nach Angaben des Innenministeriums hat es bei der hessischen Polizei bereits im Jahr 2017 illegale Datenabfragen durch Polizisten gegeben. Im Zusammenhang mit staatsanwaltlichen Ermittlungen, die sich gegen zwei Mitglieder der rechtsextremistischen Vereinigung „Aryans“ richteten, sei im September 2017 ein Ermittlungsverfahren gegen einen Polizisten wegen des Verdachts des Geheimnisverrats eingeleitet worden. Die Abfragen in den polizeilichen Datenbanken sollen sich auf eine Person bezogen haben, die der rechtsextremistischen Szene angehörte.

Betroffener Polizist versetzt

Den hessischen Sicherheitsbehörden lägen bislang keine Erkenntnisse vor, dass der betroffene Beamte dabei aus einer rechtsextremistischen Motivation gehandelt hatte, erklärte das Ministerium. Die Auswertung eines Chat-Protokolls zwischen dem Tatverdächtigen und einer weiteren Person lasse darauf schließen, dass der Polizeivollzugsbeamte diese Person vor der rechtsextremistischen Person warnen wollte. Der betroffene Polizist sei auf eigenen Wunsch bereits im April 2017 in ein anderes Bundesland versetzt worden.

An diesem Freitag will der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) den neuen Landespolizeipräsidenten vorstellen. Beuth muss sich voraussichtlich am kommenden Dienstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses im hessischen Landtag zu der Drohmail-Affäre den kritischen Fragen der Abgeordneten stellen. SPD und Linke forderten, dass die Sondersitzung öffentlich ist und eine Übertragung der Sondersitzung per Livestream möglich gemacht wird.