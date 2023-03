Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trumps Wirtschaftsprüfer beenden das 20-jährige Geschäftsverhältnis und äußern Zweifel an seinen Vermögensangaben. Die New Yorker Generalstaatsanwältin will nun den Milliardär und seine Kinder vernehmen.

Der Brief ist ebenso schnörkellos wie direkt: „Wir teilen Ihnen mit, dass man sich auf die Finanzberichte für Donald J. Trump der Jahre 2011 bis 2020 nicht länger