Mit Schüssen in den Kopf sind die beiden Polizisten bei Kusel getötet worden. Die beiden dringend Tatverdächtigen, die vorher offenbar gewildert haben, sitzen in Untersuchungshaft. Einer der Männer hat gegenüber der Polizei erste Angaben zur Tat gemacht.

Vermutlich mit einem Jagdgewehr und einer Schrotflinte sind die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29-jährige Polizist am frühen Montagmorgen getötet worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Kaiserslautern mit. Die beiden hatten zuvor die Insassen eines Fahrzeugs auf der K22 zwischen Ulmet und Mayweilerhof (Kreis Kusel) kontrolliert. Deswegen fanden sich wohl bei der getöteten Frau der Führerschein und der Personalausweis eines 38-jährigen Saarländers. Der Mann wurde dann am Montag gegen 17 Uhr im saarländischen Sulzbach festgenommen. Anders als zunächst gemeldet, hat sich der 38-Jährige nicht gestellt. Er wurde von Spezialkräften nach Verlassen eines Hauses festgenommen, er habe dabei keinen Widerstand geleistet, hieß es. Bei „Durchsuchungen in Wohnobjekten“ trafen die Beamten auf den zweiten Tatverdächtigen, einen 32-Jährigen.

Polizeibekannt, aber ohne Vorstrafen

Im Wagen der mutmaßlichen Täter wurde erlegtes Wild gefunden. Darin vermuten die Behörden das Motiv für die Tat, wie Oberstaatsanwalt Stefan Orthen erklärte: „Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass diese Tat gemeinschaftlichen Mord darstellt, dass diese Tötung der beiden Polizeibeamten dazu diente, die vorangegangene Jagdwilderei zu verdecken.“

Der Ältere der beiden sei wegen Jagdwilderei und Verkehrsunfallflucht polizeilich bekannt, der Jüngere wegen Betrugsdelikten, hieß es. Keiner von beiden habe allerdings eine rechtskräftige Vorstrafe.

Polizist feuerte 14 Schüsse ab

Während der 38-Jährige von seinem Schweigerecht Gebrauch macht, hat der Jüngere laut Orthen die Wilderei zugegeben und auch Angaben zu der Polizeikontrolle und den Schüssen gemacht. Der Mann bestreite aber, selbst geschossen zu haben.

Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass beide Männer Schüsse abgefeuert haben, unter anderem weil mit der Schrotflinte und dem Jagdgewehr zwei Waffen verwendet wurden, die ständig nachgeladen werden müssten. Die Polizistin hatte offenbar keine Chance, ihre Pistole zu ziehen, sie wurde mit einem Schuss in den Kopf getötet. Ihr Kollege, der noch über Funk von den Schüssen berichtete, wurde viermal getroffen, davon einmal in den Kopf. Der 29-Jährige feuerte 14 Schüsse ab, die beiden Tatverdächtigen blieben allerdings unverletzt.

In Mainz haben der rheinland-pfälzische Landtag und die Landesregierung der Getöteten gedacht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hob hervor, dass die beiden Beamten im Dienst „für unsere Sicherheit“ getötet worden seien. „Alle sollen wissen: Wer die Polizei angreift, greift uns alle an“, betonte Dreyer. Seit Montag ist in Rheinland-Pfalz auch Trauerbeflaggung angeordnet.

