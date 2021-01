Deutsche Ermittler haben die Infrastruktur der als weltweit am gefährlichsten geltenden Schadsoftware „Emotet“ übernommen und zerschlagen. Dies sei am Dienstag bei einer international konzertierten Aktion gelungen, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) am Mittwoch mit.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hatte „Emotet“ schon 2018 als gefährlichste Schadsoftware der Welt bezeichnet, weil sie zahlreiche Angriffsmöglichkeiten bot und den Angreifern so etwa Lösegelderpressung zur Herausgabe von Daten ermöglichte.

In der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder große Angriffe, zuletzt warnten die Behörden vor Weihnachten vor neuen „Emotet“-Angriffen. Die Schadsoftware hatte unter anderem am Kammergericht Berlin zu einem Totalschaden der IT geführt, das Gericht musste vom Berliner Landesnetz getrennt werden.

220.000 digitale Steuerakten verschlüsselt

Auch beim Klinikum Fürth und bei der Stadtverwaltung Frankfurt am Main verursachte „Emotet“ erhebliche Schäden, dazu den Ermittlern zufolge auf den Computern Zehntausender Privatpersonen. Die Stadtverwaltung des niedersächsischen Neustadt am Rübenberge berichtete nach einem „Emotet“-Angriff, dass die vollständige Buchhaltungssoftware der Kommune verschlüsselt wurde – darunter 220.000 digitale Steuerakten.

Im Zuge der Ermittlungen, an denen die Behörden mehrerer Länder beteiligt waren, seien verschiedene Server in Deutschland identifiziert worden, von denen die Schadsoftware verteilt wurde und die angegriffenen Systeme kontrolliert und gesteuert wurden. Bei dem Schlag am Dienstag seien allein in Deutschland bisher 17 Server beschlagnahmt worden. Einer der mutmaßlichen Betreiber habe sich in der Ukraine befunden, bei diesem sei die Kontrolle über die „Emotet“-Infrastruktur übernommen worden. Durch die Übernahme der Kontrolle sei es möglich geworden, die Schadsoftware auf den als Opfer der Angriffe betroffenen Systemen unbrauchbar zu machen.