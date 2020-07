Insgesamt 1,8 Billionen Euro umfasst der Kompromiss, auf den sich die EU-Staats- und Regierungschefs nach tagelangen Verhandlungen geeinigt haben. Teil des Pakets ist ein 750 Milliarden Euro umfassender Wiederaufbaufonds, mit dem die Folgen der Corona-Krise bewältigt werden sollen.

Der Kompromiss von Brüssel, der nach mehr als 90 Stunden Verhandlungen am Dienstagmorgen zustande kam, wurde von Vertretern der großen Koalition begrüßt. Lob kam insbesondere auch von CDU und CSU, die früher einer gemeinschaftlichen Schuldenaufnahme sehr kritisch gegenübergestanden hatten. CSU-Chef Markus Söder sprach von einem „starken Signal: Europa bleibt auch in der Krise zusammen“. SPD-Vizefraktionschef Achim Post nannte die Einigung einen „historischen Erfolg“.

Deutlich kritischer beurteilte die Opposition die Einigung. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch beklagte eine soziale Schieflage. Die Europaexpertin der Grünen, Franziska Brantner, kritisierte unter anderem „massive Kürzungen gerade bei den modernen Budgets für Forschung und Klima“. Die FDP übte Kritik an der Verhandlungsführung der Bundesregierung. Politiker der AfD nannten es einen „Tabubruch“, dass die EU nun für das Corona-Krisenpaket gemeinsame Anleihen in großem Umfang aufnehme.

Größtes Finanzpaket in der EU-Geschichte

Die europäischen Staats- und Regierungschefs hatten sich am Dienstag auf das bisher größte Finanzpaket in der Geschichte der EU geeinigt. Das Paket setzt sich aus dem regulären EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 – dem sogenannten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) – und einem speziellen Wiederaufbaufonds zusammen, der die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bekämpfen soll. Der MFR hat laut Abschlussdokument ein Volumen von 1,0743 Billionen Euro, für den Wiederaufbaufonds kommen weitere 750 Milliarden Euro hinzu.

„Wir haben damit die Weichen für die finanziellen Grundlagen der Europäischen Union für die nächsten sieben Jahre gestellt und gleichzeitig eine Antwort auf die größte Krise seit Bestehen der Europäischen Union gegeben in Form des Wiederaufbaufonds“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mit dem Wiederaufbaufonds will sich die Europäische Union gegen den beispiellosen Wirtschaftseinbruch stemmen und den EU-Binnenmarkt zusammenhalten. Gleichzeitig soll in eine digitalere und klimafreundlichere Wirtschaft investiert werden.

390 Milliarden EU nicht rückzahlbare Zuschüsse

Während des mehrtägigen Gipfels stritten die Staats- und Regierungschefs über eine Reihe von Punkten. So schafften es Österreich und weitere sogenannte „sparsame“ Länder, die Höhe der Zuschüsse im Wiederaufbaufonds zu senken, die nicht zurückgezahlt werden müssen: Deutschland und andere hatten 500 Milliarden Euro vorgeschlagen, nun sind es 390 Milliarden Euro.

Die EU-Staats- und Regierungschefs verständigten sich außerdem grundsätzlich darauf, die Auszahlung von EU-Geldern künftig mit der Einhaltung von Rechtsstaatlichkeitsprinzipien zu verknüpfen. Es sei „das erste Mal, dass die Respektierung des Rechtsstaats ein Entscheidungskriterium für Haushaltsausgaben ist“, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel. Das für mögliche Mittelkürzungen notwendige Quorum ist allerdings schwer zu erreichen. Außerdem blieben viele Details dieses Rechtsstaatsmechanismus noch unklar.

Orban feiert Einigung als „großen Sieg“

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, dessen Regierung sukzessive das Prinzip der Gewaltenteilung und die Pressefreiheit aushöhlt, feierte die Einigung als „großen Sieg“. Alle Versuche, die Rechtsstaatlichkeit mit dem Haushalt zu verknüpfen, seien „gestoppt“ worden, interpretierte Orban die Gipfel-Erklärung. Ähnliche Töne kamen aus Polen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach nach dem Gipfel von einem „historischen Tag für Europa“. Auch EU-Ratschef Charles Michel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen feierten den Beschluss als historisch. Erleichtert zeigten sich die Regierungen, deren Staaten am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sind und daher am dringendsten Hilfe brauchen. So sagte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, er sei „zu 95 Prozent zufrieden“ mit dem Ergebnis.

Einen Kommentar zu diesem Thema lesen Sie hier

Fragen & Antworten: Das ist das Finanzpaket für Europa