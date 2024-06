Es ist richtig, dass der Staat härter gegen jene vorgehen will, die Terror verherrlichen. Aber es gibt noch offene Fragen.

Es ist ein deutliches Signal. Ausländer, die terroristischen Straftaten begrüßen oder verherrlichen, sollen leichter als bisher ausgewiesen und abgeschoben werden können.

Der Entwurf von Innenministerin Nancy Faeser für eine Änderung des Aufenthaltsrechts ist eine Redaktion darauf, dass die brutalen Terrorangriffe der Hamas in den sozialen Medien gefeiert worden sind. Auch die tödliche Messerattacke auf den Polizisten Rouven Laur in Mannheim wurde im Netz verherrlicht. Das sind gewichtige Anlässe, etwas zu unternehmen.

Wer islamistischen oder antisemitischen Terror feiert, gehört nicht zu Deutschland. Deshalb müssen solche Täter, wo immer es geht, ausgewiesen werden. Zugleich muss der Entwurf im parlamentarischen Verfahren praxistauglich gemacht werden. Ob schon ein einfaches „Gefällt mir“ im Internet ausreichend sein soll für gravierende juristische Folgen und was das für die Ermittler bedeutet, erfordert eine vertiefte Diskussion. Gesetze müssen auch funktionieren.

Viele Probleme werden ohnehin bleiben: Abschiebungen scheitern oft an praktischen Gründen wie der fehlenden Bereitschaft des Heimatstaats, die Menschen zurückzunehmen. Fraglos gibt es auch Islamisten, die Deutsche sind. Der Kampf gegen Extremismus muss mit vielen Mitteln geführt werden, unter anderem mit Präventionsprogrammen in Schulen. Dass der Staat auch Härte zeigen will, ist aber richtig.