Das RHEINPFALZ-Kalenderblatt gibt es jetzt als Broschüre. Und das schnell vergriffene Buch zur RHEINPFALZ-Geschichte ist wieder lieferbar.

Zeitung macht nicht Geschichte. Sie berichtet über Geschichten. Aber die können Geschichte werden. Die RHEINPFALZ hat sich im Jahr 2020 ihrer eigenen Geschichte besonnen. Denn da ist die Zeitung für die Pfalz 75 Jahre alt geworden. An diesem Jubiläum wollten wir unsere Leserschaft auf besondere Weise teilhaben lassen. Da kam uns die Idee, an jedem Tag des Jahres 2020 in einem Kalenderblatt in der Zeitung und auf rheinpfalz.de an Geschichten aus diesen 75 Jahren von 1945 bis 2020 zu erinnern.

So ist ein historischer Kalender der ganz anderen Art entstanden: nicht konzentriert auf bedeutsame Ereignisse in dieser Zeit, nicht chronologisch oder nach runde Jahrestagen geordnet, nicht nur national und international, sondern auch pfälzisch. Um das zu erreichen, gab es nur ein Ordnungskriterium: Der Tag des Monats sollte identisch sein. Ein Beispiel: In der RHEINPFALZ vom 18. April 2020 sollte ein Kalenderblatt erscheinen, das an ein Geschehen an irgendeinem 18. April zwischen 1945 und 2020 erinnert. Ein gar nicht so leichtes Unterfangen. Aber auf diese Weise kam ein ungewöhnliche Sammlung historischer Fakten zustande: oft mit Artikeln zu wirklich bedeutsamen Ereignissen, oft aber auch mit Erinnerungen an kuriose oder unterhaltende Begebenheiten.

366 Kalenderblätter

Die Kalenderblätter wurden allesamt neu geschrieben, sind also keine Nachdrucke aus früheren RHEINPFALZ-Ausgaben. Die Resonanz in der Leserschaft war überaus positiv. Auf vielfachen Wunsch haben wir nun die 366 Kalenderblätter in einer hochwertig gestalteten Broschüre zusammengefasst.

Herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Ralf Joas, dem stellvertretenden Leiter des Ressorts Politik, Wirtschaft und Zeitgeschehen, bei unserem Redaktionsarchivar Volker-Markus Gehring und bei unserem MSSW-Redakteur Roland Happersberger, die den Hauptanteil an der Produktion des Kalenderblattes und der Broschüre haben.

Die reichhaltig illustrierte Broschüre hat 200 Seiten, kostet 9,80 Euro, ist erhältlich im Zeitschriften- und Buchhandel und online unter www.rheinpfalz.de/shop (für RHEINPFALZ-Card-Inhaber versandkostenfrei). Dort ist auch wieder das von Annette Weber und mir herausgegebene Buch „DIE RHEINPFALZ. Geschichte der Zeitung für die Pfalz“ für 19,80 Euro vorrätig, und natürlich auch im Buchhandel. Die außerordentlich positive Resonanz hat uns gefreut und der Verkaufserfolg unsere Erwartungen übertroffen. Nun ist die 2. Auflage da!

Stolz auf Mainzer Redaktion

In einer großen Redaktion ist ein ständiges Kommen und Gehen. Arno Becker, seit 2007 Leiter unserer Mainzer Redaktion wird sich nach der Landtagswahl in die passive Phase seiner Altersteilzeit verabschieden. Ich bin stolz auf unsere Mainzer Redaktion und werde Arno Becker Ende des Monats auch in der Zeitung würdigen. Anna Warczok, Lokalredakteurin in Speyer, geht in die Digitalredaktion der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Ein schmerzlicher Verlust für uns. Aber wir freuen uns auch, dass „RHEINPFÄLZER“ in der Medienbranche begehrt und erfolgreich sind. Vor wenigen Wochen ist unser ehemaliger Redakteur Alexander Graf zum Chefredakteur des „Medium Magazin“ ernannt worden. Das Magazin ist die wichtigste Fachzeitschrift für Journalismus in Deutschland. Auch Jan Peter Kern, Lokalredakteur in Landau, verlässt uns nach zwölf Jahren und wird sich beruflich nun in einer Mannheimer Galerie ganz seiner Leidenschaft für Kunst widmen. Als Kolumnist bleibt er uns aber mit der „Kernaussage“ in der RHEINPFALZ am SONNTAG erhalten.

Download: Bei diesen Verkaufsstellen ist die Broschüre erhältlich