Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Mediziner aus rheinland-pfälzischen Kliniken haben sich am Donnerstag in Ludwigshafen per Livestream mit Experten eines Krankenhauses im chinesischen Zhanjiang über die Behandlung von Covid-19-Patienten ausgetauscht. Ein Team der chinesischen Klinik war am Jahresanfang in der Stadt Wuhan im Einsatz, als die Corona-Epidemie dort ihren Höhepunkt erreichte.

Von Christiane Vopat

Wie geht das Krankenhaus in Zhanjiang mit den Patienten in den dortigen Infektionsambulanzen um?

Alle Patienten müssen in dem chinesischen Krankenhaus einen Mundschutz