Bei seinen Syrien-Plänen hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beim Gipfel in Teheran eine Abfuhr geholt. Aber er konnte Revanche für eine Kränkung nehmen.

Wladimir Putin wartet. Fast eine Minute lang steht der Kremlchef allein in einem Konferenzzimmer in Teheran vor den Kameras herum wie bestellt und nicht abgeholt – und so ist es tatsächlich.