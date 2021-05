Soziale Medien werden künftig in der Türkei schärfer überwacht. Das sieht ein am Mittwoch vom Parlament in Ankara verabschiedetes Gesetz vor. Menschenrechtler sehen eine „dunkle Ära der Zensur“.

Die sozialen Netzwerke waren bisher in der Türkei eine letzte Oase der freien Meinungsäußerung, eine alternative Öffentlichkeit in einem Land, in dem über 90 Prozent der Medien auf Regierungslinie liegen. Auch das Internet wird in der Türkei stark kontrolliert. Rund 400.000 Portale sind gesperrt. Die Knebelung der Medien und die Internetzensur erklären die enorm hohe Beliebtheit der sozialen Netzwerke in der Türkei.

Aber nun nimmt Staatschef Recep Tayyip Erdogan Twitter und Co. an die Kandare. Am Mittwoch verabschiedete das Parlament mit den Stimmen von Erdogans islamischer AK-Partei und deren Koalitionspartner, der ultra-nationalistischen MHP, das Mediengesetz Nr. 5651. Es bestimmt, dass Unternehmen wie Facebook, Youtube, Instagram oder Twitter Niederlassungen in der Türkei gründen und einen türkischen Staatsbürger als Repräsentanten benennen müssen. Dieser ist persönlich für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich und kann strafrechtlich belangt werden.

Gegen den Sittenverfall

Diese Vorschriften bestimmen, dass die sozialen Netzwerke Inhalte, die von der staatlichen Medienaufsicht missbilligt werden, innerhalb von 48 Stunden entfernen müssen. Bei Verstößen können Geldbußen von bis zu zehn Millionen Lira (1,23 Millionen Euro) verhängt werden und die Internet-Bandbreite der Plattform kann um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Das käme einer Sperrung gleich. Die Betreiber werden auch verpflichtet, alle Nutzerdaten in der Türkei zu speichern und auf Anforderung herauszugeben. Damit könnte die Regierung Kritiker identifizieren und strafrechtlich verfolgen.

Initiator des Gesetzes ist Erdogan selbst. Als sein Schwiegersohn und Finanzminister Berat Albayrak kürzlich auf Twitter stolz die Geburt seines vierten Kindes vermeldete, gab es eine Flut anzüglicher Kommentare. Erdogan erregte sich: „Verstehen Sie jetzt, warum wir gegen soziale Medien sind? Weil wir diesem Sittenverfall ein Ende machen wollen!“

Twitter sperrt AKP-Accounts

Die Organisation Reporter ohne Grenzen interpretiert das neue Gesetz dagegen als Versuch der Regierung, „die letzte Zuflucht für kritische Journalisten in der Türkei“ zu kontrollieren. Tom Porteous von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sieht „eine neue, dunkle Ära der Online-Zensur“ anbrechen. In der Türkei würden „die Medien und alle kritischen Stimmen zum Schweigen gebracht, um eine Autokratie zu errichten“, sagte Porteous.

Erdogan ist allerdings nicht grundsätzlich gegen soziale Medien. Er weiß sie durchaus zu nutzen. Seine AKP versucht systematisch, über diese Kanäle die öffentliche Meinung zu manipulieren. Twitter löschte kürzlich in der Türkei 7340 Accounts, die mit einem Netzwerk der Regierungspartei in Verbindung standen und „Propaganda und Falschmeldungen“ verbreiteten.