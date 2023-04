Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bisher hat Erdogan noch keine Wahl verloren. Aber ob ihn die Türken Mitte Mai im Amt des Präsidenten bestätigen, ist unsicher.

So spannend war noch keine Wahl, seit die Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AKP) von Recep Tayyip Erdogan Ende 2002 in der Türkei an die Macht kam. Seit über 20 Jahren bestimmt der islamisch-konservative