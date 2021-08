Fehler des türkischen Präsidenten haben dafür gesorgt, dass die Waldbrände zu einer Katastrophe geworden sind. Jetzt wittert die Opposition ihre Chance.

Waldbrände gibt es in der Türkei in jedem Sommer. Doch dieses Mal brachen wegen einer Hitzewelle und einer langen Trockenperiode mehr und größere Feuer aus als gewöhnlich. Die Ursachen sind der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan daher zumindest nicht direkt anzulasten. Doch Fehler der Regierung haben aus einem Unglück eine Katastrophe gemacht.

Parteipolitik steht für Erdogan an oberster Stelle

So hat die Türkei trotz der ständigen Waldbrandgefahr keine eigenen Löschflugzeuge – das Land ist auf Maschinen aus dem Ausland angewiesen. Zu den Fehlern gehört auch die rücksichtslose Bebauung der Küstenregionen, wo schon in normalen Zeiten das Wasser knapp wird. Außerdem stellt die Regierung selbst mitten in der Krise die Parteipolitik an die oberste Stelle. Minister und Gouverneure trafen sich zwar in den Unglücksgebieten zu Besprechungen, luden die Bürgermeister der betroffenen Städte aber nicht zu den Sitzungen ein, weil sie der Opposition angehören.

Das Feuer wird zum Wahlkampfthema

Das vergiftete innenpolitische Klima erschwert nicht nur die Soforthilfe, sondern macht auch dringend notwendige Sachdiskussionen darüber unmöglich, wie eine derartige Katastrophe in Zukunft verhindert werden kann. Stattdessen rückt die Systemfrage in den Mittelpunkt. Erdogans extrem zentralisiertes Präsidialsystem mit ihm an der Spitze hat nach Ansicht der Opposition versagt. Damit werden die Waldbrände schon zwei Jahre vor den nächsten Wahlen zum Wahlkampfthema.