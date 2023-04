Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wir Deutsche tragen die Moral gerne wie eine Monstranz vor uns her. Aber das gilt meist nur, sofern die Moral uns kein Geld kostet.

Eine Fußball-WM in Katar ist ein für den Sport unwürdiges Turnier und sollte angesichts der Zustände in dem Emirat boykottiert werden, befanden 65 Prozent der Bundesbürger in einer Umfrage