Die große Koalition ringt weiter um die Details rund um das geplante Klimagesetz. Ein am Donnerstag bekannt gewordener Entwurf zeigt: Die einzelnen Wirtschaftsbereiche müssten ihre Emissionen teils erheblich senken. Der Bundesverband der Deutschen Industrie beklagt eine große Verunsicherung.

Mehrere Verbände und die Opposition kritisierten, dass die Bundesregierung nun erläutern müsse, wie sie die neuen Ziele beim Klimaschutz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen wolle. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die sich in diesen Tagen intensiv mit dem Koalitionspartner CDU/CSU berät, weil das überarbeitete Klimaschutzgesetz vermutlich am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden soll, äußerte sich zurückhaltend zum Vorschlag der Union, für mehr Klimaschutz den CO2-Preis zu erhöhen.

„Menschen müssen es sich leisten können“

Dieser Preis je Tonne Kohlendioxid, das beispielsweise beim Verbrennen von Heizöl frei wird und vom Mineralölhandel letztlich auf den Endpreis umgelegt wird, müsse sozial gerecht sein, sagte Schulze im Interview mit RTL/NTV. „Es darf nicht einfach nur einen höheren Preis geben, sondern die Menschen müssen sich das leisten können.“ Es brauche weitere Klimaschutzmaßnahmen dazu.

Zu den bekanntgewordenen Details gehört, dass in allen sechs Sektoren – außer der Abfallwirtschaft – der Ausstoß an Treibhausgasen ab 2023 schrittweise reduziert werden soll. Die größten Einsparungen sind demnach in der Energiewirtschaft vorgesehen. Die übrigen Sektoren sind Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft.

Industrie kritisiert „hektische Verschärfung“

Für die Industrie verringert sich der erlaubte Wert bis 2030 laut Entwurf von bislang 140 Millionen Tonnen auf 119 Millionen Tonnen. Im Verkehr wäre 2030 statt eines Ausstoßes von 95 Millionen Tonnen Treibhausgasen nur noch ein Ausstoß von 85 Millionen Tonnen erlaubt.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mahnte eine „effiziente Umsetzung“ von Klimaschutzregeln an. „Die hektische Verschärfung der nationalen Klimaziele erhöht die Unsicherheit für Wirtschaft und Verbraucher“, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm.

Expertenrat soll alle zwei Jahre prüfen

Am Mittwoch hatte die Bundesregierung konkrete Ziele für ein neues Klimaschutzgesetz bekanntgegeben. Zu den Plänen zählen ein klimaneutrales Deutschland bis zum Jahr 2045, eine Treibhausgasreduktion bis 2030 von 65 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 – und, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert – neue Klimaziele nach 2030. Neu in dem Entwurf zur Neufassung ist zudem, dass ein Expertenrat ab 2022 alle zwei Jahre ein Gutachten zu Entwicklung und Trends der Treibhausgasemissionen in Deutschland vorlegen soll.