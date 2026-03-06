Kristi Noem hatte sich mit Haut und Haar dem US-Präsidenten verschrieben. Ihr Rauswurf aus dem Kabinett zeigt, dass sich Loyalität zu Donald Trump nicht lohnt.

Für einen gewöhnlichen US-Präsidenten hätte es eine lange Reihe guter Gründe gegeben, Kristi Noem rauszuwerfen. Doch die Heimatschutzministerin verliert nicht als Erste in Donald Trumps zweitem Kabinett ihren Job, weil sie sich gern übertrieben bei unpassender Gelegenheit inszeniert hat. Der Präsident hat sie nicht einmal unverzüglich zur Rechenschaft gezogen, weil unter ihrer Führung die Anti-Einwanderungsbehörde ICE zwei Menschen in Minneapolis erschossen hat und 40 weitere seit Amtsantritt 2025 in Lagern hat sterben lassen.

Nein, Noem hat es den Job gekostet, dass sie Donald Trump verraten hat. Als die Kritik am brutalen Vorgehen der ICE-Kräfte immer größer wurde, wagte Noem den ersten Vorstoß, sich selbst reinzuwaschen und andere zu beschmutzen.

Wie Noem Trump verstimmte

In einer Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats in dieser Woche schrieb sie dem Präsidenten die Verschwendung von 220 Millionen Dollar für eine Abschiebungs-Werbekampagne in die Schuhe. Das soll Trump übelst aufgestoßen sein.

Fast ein Jahrzehnt lang hat sich Noem Trumps Sache verschrieben. In unzähligen Interviews lobte und log sie seinen Kurs in den Himmel. Selbst ihr Äußeres veränderte die Ministerin über die Jahre, hin zum sogenannten „Mar-a-Lago-Gesicht“ mit aufgespritzten Lippen, gebräunter Haut und wallender Haarverlängerung. Jetzt musste sie erfahren, dass Trump Loyalität niemals auf Dauer belohnt.