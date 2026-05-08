Nicht Sachfragen dominierten diese Kommunalwahl, sondern der Frust über die Regierung: Großbritannien driftet politisch weiter auseinander.

Eigentlich sollte es bei Kommunalwahlen in Großbritannien um Straßenreinigung, Müllabfuhr oder Verbrechensbekämpfung gehen. Doch bei den Wahlen drängt sich der Eindruck auf, dass viele Bürger vor allem aus Rache abgestimmt haben. Der Amtsinhaber-Malus trifft nun auch Labour mit voller Wucht. Vor zwei Jahren hatte genau dieser Effekt noch zu einem Erdrutschsieg der Sozialdemokraten geführt. Jetzt richtet sich der Bürgerfrust gegen den unpopulär gewordenen Premierminister Keir Starmer und seine Genossen.

Davon profitieren vor allem die Ethnonationalisten von Reform UK, aber auch die eher links stehenden nationalistischen Parteien in Wales und Schottland sowie die Grünen. Fragmentierung, Radikalisierung und Polarisierung sind die prägenden Trends dieser Wahlen. Aus dem einstigen Zweiparteiensystem, das für stabile Mehrheiten sorgte, ist ein Vielparteiensystem geworden, das zu Koalitionen zwingt. Wer sich im Wahlkampf noch hitzig bekämpfte, wird nun in den Stadträten Kompromisse finden müssen, um Straßenreinigung und Müllabfuhr zu organisieren. Das wird nicht einfach.

„Zerfall ringsum, das Zentrum hält nicht stand“, warnte einst der Dichter William Butler Yeats. Die Zersplitterung der politischen Landschaft in Großbritannien schreitet voran, die Stimmen werden schriller, die politischen Vorschläge extremer. Die Mitte steht unter so viel Druck wie nie zuvor.