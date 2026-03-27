In der Spritpreiskrise kann das Deutschlandticket Kunden locken. Aber nur, wenn die Bahn endlich liefert.

Die Deutsche Bahn könnte der Gewinner des Kostenschocks an den Zapfsäulen sein. Mit 63 Euro pro Monat ist das Deutschlandticket eine vergleichsweise günstige Alternative für Pendler. Das ist weniger als ein Mal volltanken. Für die Bahn kommt es jetzt darauf an, verlässlich zu sein und mögliche Neukunden nicht durch das dem Konzern eigene Chaos gleich wieder zu verprellen.

Auch wenn der fliehende Winter hier und da Schneeschauer über das Land jagt, sind Strom und Bäche vom Eise befreit. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, dass Züge nicht pünktlich fahren. Im Nah- und Regionalverkehr gelingt es der Bahn, einigermaßen verlässlich zu sein. Immerhin neun von zehn Zügen liegen im Bundesschnitt in der Zeit. An überlasteten Knoten, wie in München, Köln, Hamburg oder Frankfurt, erleben die Passagiere hingegen eine andere Bahn. Der heillos verspätete Fernverkehr bringt den gesamten Betrieb durcheinander.

Sauberkeit als erster Schritt

Die Sanierung der maroden Gleise, Brücken und Bahnhöfe wird noch zehn Jahre dauern. Die neue Bahnchefin Evelyn Palla tut indes gut daran, Sauberkeit und Service schnell zu verbessern. Siff und Unrat in Zügen und an Bahnhöfen sind mancherorts haarsträubend. Nicht nur die Aufstockung des Reinigungsteams, sondern auch eine bessere Pünktlichkeit ist ein entscheidender Faktor für mehr Sauberkeit. Nur wenn die Züge im Fahrplan fahren, besteht die Möglichkeit für eine Reinigung zwischendurch.