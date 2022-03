Um die immens gestiegenen Energiekosten abzufedern, hat die Ampel-Koalition ein zweites Maßnahmenpaket in Milliardenhöhe geschnürt. Für Unmut bei den Sozialverbänden sorgt, dass Rentner weitgehend ausgespart sind. Die Industrie betont: Die Sorgen bleiben.

Wie die Spitzen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP am Donnerstag mitteilten, sind unter den beschlossenen Maßnahmen eine Energiepreispauschale von 300 Euro für Arbeitnehmer, ein reduzierter Spritpreis, Hilfen für Familien sowie günstige Tickets für den Nahverkehr vorgesehen. Der Sozialverband VdK kritisierte, dass die Ampel die Rentner „vergessen“ habe. Vorgeschlagen wird ein Aufschlag auf die Rente, der direkt ausgezahlt wird. Es wäre zudem sinnvoller gewesen, die Mehrwertsteuer auf Medikamente zu senken als auf Sprit, moniert der VdK.

Auch die Diakonie hält das Paket für „sozial nicht ausgewogen“. Besonders die Ärmsten müssten entlastet werden, jedoch würden diese mit 300 Euro Energiepreispauschale nicht erreicht. Die weitere Einmalzahlung an Transferempfänger gehe in die richtige Richtung, sei aber zu gering. Besser wäre das Feststellen einer „sozialen Notlage“ – verbunden damit, dass Leistungsberechtigte ein halbes Jahr lang monatlich 100 Euro als Pauschale erhalten.

Angespannte Lage verschärft

Neben dem Ausgleich für gestiegene Energiekosten hat die Koalition bei ihren Beschlüssen, die sie in der Nacht zu Donnerstag vereinbarte, ihren Fokus auf eine rasche Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen aus Russland gelegt. Die gegenwärtige Lage sei die „unmittelbare Folge des Kriegs in der Ukraine“, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP). Der russische Angriff vor einem Monat habe die „ohnehin angespannte Lage auf den Energiemärkten drastisch verschärft“, heißt es auch im Ergebnispapier des Koalitionsausschusses. Der hohe Spritpreis sei dabei sofort spürbar, andere Kosten wie Strom und Heizung würden sich wegen Vorauszahlungen erst verzögert zeigen.

Daher sei es wichtig, Menschen und Wirtschaft vor einer Kostenexplosion zu schützen – und zugleich durch Diversifizierung und eine Senkung des Verbrauchs „schnellstens unabhängig von russischen Energieimporten“ zu werden.

Stilllegung Kohlemeiler ausgesetzt

So soll der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt und die Beschaffung von Flüssigerdgas unterstützt werden. Die Regierung will aber auch die Stilllegung der Kohlekraftwerke aussetzen und diese „länger in der Sicherheitsbereitschaft halten“. Auch soll massiv in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investiert werden.

Zurückhaltend zu dem Maßnahmenpaket äußerte sich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Die Maßnahmen „können die großen Sorgen in der Wirtschaft nicht wirklich verringern“, betonte DIHK-Präsident Peter Adrian. Die Senkung der Energiesteuer sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein – und der besonders stark betroffenen Industrie könne die niedrigere Energiesteuer nicht helfen.