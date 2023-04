Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An diesem Wochenende fallen die meisten der bisherigen Corona-Regeln. Dieser Schritt ist richtig. Wir müssen uns darauf verständigen, dass gewisse Risiken hinzunehmen sind.

So ganz kehrt die Normalität am Sonntag noch nicht zurück. Die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen sowie in Bus und Bahn bleibt bestehen.