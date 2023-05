Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz große Lücke zwischen Betreuungsangebot und Nachfrage

Trotz des massiven Kita-Ausbaus in den vergangenen Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz noch immer zu wenig Plätze, um die Nachfrage der Eltern zu decken. Gemessen am Betreuungsbedarf fehlen im kommenden