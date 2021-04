Förderschulen für ganzheitliche und motorische Entwicklung sind für diejenigen Schüler gedacht, die die meiste Unterstützung brauchen. Doch in der Corona-Krise sind ausgerechnet sie aus dem Raster gefallen. Auch wenn es nach den Ferien wieder Regelunterricht geben soll – unter den Eltern herrschen Frust und Enttäuschung.

Nein, sagt Karl Atteln-Eichenlaub, der Schule wolle er gar keinen Vorwurf machen: „Die wussten ja selbst nicht mehr. Und die Lehrer haben sich sehr große Mühe gegeben.“ Kurz vor Beginn der Sommerferien sitzt der 46-Jährige in seinem Garten im vorderpfälzischen Schifferstadt und beobachtet seinen Junior, der auf das Dach einer Holzhütte klettert, der fünfjährigen Schwester hinterher. Die zeigt ihrem Bruder, wohin er die Füße setzen und wo er sich festhalten kann. „Diese Zeit über war sie so etwas wie seine Physiotherapeutin“, sagt Atteln-Eichenlaub, bedächtig nickend. Der Vater hat die Situation angenommen. Sich abgefunden hat er sich nicht mit ihr.

Liefe es wie gewohnt, das heißt: wie vor Corona, wäre der Achtjährige jetzt wohl gar nicht zu Hause, sondern in der Schule. Genauer: in der Mosaikschule in Ludwigshafen, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung und mit 200 Schülern eine große Einrichtung dieser Art. Aufgrund einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung und mehrfacher Einschränkungen besucht der Junge dort die 2. Klasse. Üblicherweise holt ihn um 7 Uhr ein Kleinbus ab, gegen 15.45 Uhr bringt er ihn zurück. Dann ist nicht nur der Schultag beendet, die Schüler haben zudem genau die Unterstützung erhalten, die sie benötigen: Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie – alles in der Schule möglich.

Jegliche Unterstützung weggebrochen

Doch auf einmal war alles weg, als die Mosaikschule wie alle anderen Mitte März infolge der Pandemie die Pforten schloss. Am Mittwoch nun hat die Mainzer Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) verkündet, dass nach den Ferien wieder der Regelbetrieb in allen Schulformen anlaufen soll. Ein Hoffnungsschimmer für Atteln-Eichenlaub, dem die Verärgerung dennoch anzumerken ist. Denn zwischen diesen beiden Zeitpunkten sei seitens des Landes wenig passiert, zu wenig. Sein bitteres Fazit: „Gerade die Kinder, die besonders dringend eine pädagogische und therapeutische Betreuung benötigen, fallen hinten runter.“

15 Förderschulen mit dem Schwerpunkt ganzheitliche oder motorische Entwicklung (kurz G- oder M-Schulen) gibt es in der Pfalz, mehr als 1800 Schüler besuchen sie. Doch nachdem andere Schularten längst wieder zu einem – wenn auch eingeschränkten – Lehrbetrieb übergegangen waren, war bei den G/M-Schulen lange Zeit nichts dergleichen in Sicht.

Recht auf Bildung gilt für alle

Simone Götzinger vom Fachverband Sonderpädagogik im westpfälzischen Otterbach hat Verständnis dafür, dass sich das Land zurückhielt. Die Situation sei für alle herausfordernd gewesen. Und gerade an diesen Schulen gebe es viele „vulnerable“ Kinder und Jugendliche, also solche, die infolge von Vorerkrankungen bei einer Corona-Infektion gefährdeter wären. Zudem seien viele Schüler aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, die Hygienevorgaben zu erfüllen, Abstand zu halten oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Aber es gebe eben auch die vielen anderen, Kinder wie Atteln-Eichenlaubs Sohn ohne Vorerkrankungen oder sonstige Risikofaktoren. Für die hätte es ein eigenes Bildungsangebot geben können, ja müssen. „Die Schülerschaft ist sehr uneinheitlich“, sagt Simone Götzinger, die am Staatlichen Studienseminar in Kaiserslautern Förderschullehrer im Bereich motorische Entwicklung ausbildet: „Dass jemand behindert ist, heißt nicht automatisch, dass er durch Covid-19 besonders bedroht ist.“ Und selbst wenn: „Auch diese Kinder haben ein Recht auf Bildung.“

„Bildung ist mehr als Wissen, und Schule ist mehr als ein Ort, an dem Wissen vermittelt wird“, sagt Michael Wagner, Professor für Sonderpädagogik an der Uni Landau. Dass so lange keiner die Förderschulen auf dem Schirm hatte, am wenigsten die G- und M-Schulen, offenbare die Sicht, die man gemeinhin immer noch auf deren Schüler habe: dass es nämlich rein um eine angemessene „Versorgung“ gehe. Offensichtlich hätten sie als zu Hause gut verwahrt gegolten, sagt Wagner: „Aber wer diese Kinder nur schützen will, übergeht ihr Recht, sich persönlich fortzuentwickeln.“

Schulen machen vieles möglich

Dabei hatten sich die Schulen selbst ja nach Kräften bemüht. Die Ludwigshafener Mosaikschule holte nach und nach immer mehr Schüler in die „erweiterte Notbetreuung“, zuletzt waren es 40 bis 50. „Ein Viertel unserer Schüler ist täglich im Haus“, sagt Konrektorin Sabine Emunds.

In der Grünstadter Hans-Zulliger-Schule konnten zuletzt 38 von 45 Schülern kommen, berichtet Schulleiterin Sabine Welsch-Staub. Das hört sich nach viel an, bedeutet aber mitnichten Unterricht im Klassenverband durch die gewohnten Bezugspersonen, sondern eine Betreuung in Kleinstgruppen mit drei Schülern, tage-, manchmal nur stundenweise, sowie ständige Wechsel. „Wir haben ein sehr kleines Schulhaus. Ohne die Abstandsregeln bekommen wir das hin. Doch wenn ich die weiterhin umsetzen müsste, kann ich nicht mehr als 19 Schüler gleichzeitig unterbringen“, sagt Sabine Welsch-Staub.

Gratwanderung zwischen Schutz und Bildung

Ihr ist sehr bewusst, dass sie in einem Dilemma steckt: Einerseits soll sie die Gesundheit von Schülern und Lehrern nicht gefährden. Denn wie sollen die beispielsweise beim Thema Körperpflege oder Füttern Distanz halten? Andererseits will sie ihrem Bildungsauftrag gerecht werden – das sei eine „ständige Gratwanderung“.

Bewältigen konnte sie diese bislang nur im Schichtbetrieb, teilweise gar nur in der Einzelbetreuung von Schülern, die entweder selbst zur Risikogruppe gehören oder aber körperliche Nähe benötigen: „Etwa acht unserer Schüler sind auf Körperkontakt angewiesen. Diese Zuwendung müssen wir ihnen gewähren, das geht gar nicht anders. Da kann ich auch nicht im Schutzanzug auftauchen.“ Für die Familien sei diese Form eingeschränkter Betreuung natürlich „enorm belastend“ gewesen, sagt Sabine Welsch-Staub, die hofft, dass es nach den Ferien besser wird.

Familien stark belastet

Jedenfalls war das vergangene Halbjahr für viele Familien behinderter Kinder eine Prüfung. Er wäre ja schon „über zwei bis drei Tage Schule pro Woche“ froh gewesen, sagt Karl Atteln-Eichenlaub. War sein Sohn wie so oft zu Hause, wechselten sich die Eltern ab, der Vater arbeitet als Filmtonmeister im eigenen Studio. Trotzdem sei es auf Dauer schwierig, ohne Unterstützung Beruf, Haushalt und Kinderbetreuung zu vereinbaren. Und der Heimunterricht? Die Schule stellte Material zur Verfügung, das sei gut gewesen: „Aber mir fehlen natürlich die sonderpädagogischen Fertigkeiten. Und online ist das alles sowieso nur bedingt machbar.“

Viele Eltern beschlich das Gefühl, vergessen worden zu sein, vom Land und bisweilen auch vom Schulträger. „Wir haben nichts gehört, und uns hat niemand gefragt“, ärgert sich Atteln-Eichenlaub. Er will niemandem den Schwarzen Peter zuschieben, er selbst kenne auch kein Rezept. Doch „ein bisschen mehr Kreativität“ im Umgang mit diesen Schulen und Schülern habe er schon erwartet.

„Ich bin der Verzweiflung nah“, klagt die berufstätige Mutter einer siebenjährigen G-Schülerin aus dem mittleren Rhein-Pfalz-Kreis. Und für Gábor Székely ist klar: „Als Eltern ist man alleingelassen.“ Der Unternehmensberater aus dem südpfälzischen Niederhorbach hat eine 14-jährige Tochter, die die Förderschule der Caritas in Landau besucht und rund um die Uhr gepflegt werden muss: „Das ist sehr kraftraubend.“ Ohne die Schule als Unterstützung komme man da an seine Grenzen. Wie vergleichsweise schnell dagegen der Betrieb an den Regelschulen wieder aufgenommen worden sei und um wie viel leichter es laufen könnte, sehe er an seinen anderen vier Kindern. „Da wird mit zweierlei Maß gemessen“, ist der 47-Jährige überzeugt.

Gewohnte Strukturen sind weggefallen

Die Situation sei „in einem extremen Maß unbefriedigend“, so formulierte es empört der Elternbeirat der Rosenberg-Schule in Bernkastel-Kues schließlich Anfang Juni in einem mehrseitigen Brandbrief an das Bildungsministerium in Mainz: „Kinder mit geistiger Beeinträchtigung brauchen gewohnte Strukturen und Bezugspersonen“, die Schulschließung werde dem nicht gerecht.

Auch Insa Ollesch, Leiterin der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in Speyer, weiß um die Nöte vieler Kinder, mit der ungewohnten Situation fertig zu werden: „Wir sind für unsere 92 Schüler ja nicht nur Schule, sondern wie eine zweite Familie. Hier treffen unsere Schüler Menschen wie sie selbst, sie sind hier eingebettet. Hier ist der Ort ihrer meisten Sozialkontakte, ihre Anwesenheit bei uns hilft, ihren Tag zu strukturieren.“

Fällt das alles weg, kann es schwierig werden. „Für uns ist etwas zusammengebrochen, was Jahre gebraucht hat, um es aufzubauen“, erzählt Claudia Wiese-Röhrs, Vizevorsitzende des Elternbeirats. Ihr 16-jähriger Sohn hat das Down-Syndrom und ist autistisch veranlagt. Es erforderte Zeit, dass er sich in die Klassengemeinschaft einfügen konnte. Nach der Schulschließung wurde er einzeln betreut, da er zur Risikogruppe gehört. Sicherer für ihn, doch wichtige Bezugspersonen fielen weg. „Es ist alles zunichtegemacht, was bisher erreicht wurde“, sagt die Otterstadterin enttäuscht: „Wer weiß, wann und ob das Fenster wieder aufgeht?“

Auch die Lehrer leiden

So weit kam es bei der achtjährigen Tochter von Stefan Batzlaff nicht, die an die Ludwigshafener Mosaikschule geht. „Doch sie hat sehr darunter gelitten, dass ihr ganzes soziales Umfeld auf einmal weggebrochen ist. Als sie dann tageweise in die Notbetreuung ging, ist sie langsam wieder aufgetaucht“, erzählt der 58-jährige Speyerer. Er sei sich mitunter hilflos vorgekommen. Durch die fehlende Beschulung würden Kinder wie seine Tochter nicht nur abgehängt, sondern auch abgeschoben, glaubt er.

Die Grünstadter Schulleiterin Sabine Welsch-Staub kennt Fälle, in denen sich Schüler selbst oder andere verletzt haben, weil die ungewohnte Situation irgendwann eskalierte, weil Eltern und Kinder schlichtweg überfordert waren. „Mehrmals hatten wir den Eindruck, es ist jetzt notwendig, dass das Kind wieder zu uns in die Schule kommt“, berichtet die Speyerer Rektorin Insa Ollesch: „Das System Familie darf nicht kollabieren.“

Dass sie und ihre Kollegen dazu ihren Schützlingen wieder deutlich näherkommen müssen, schreckt sie nicht, Sonderpädagogen seien sich durchaus bewusst, besonderen Risiken ausgesetzt zu sein, aber: „Auch uns Lehrern fehlt es, die Kinder wieder in den Arm zu nehmen.“