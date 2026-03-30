Dem höchstem Vetreter der katholischen Kirche ist der Zutritt zur Grabeskirche verweigert worden. Das hat eine Debatte um Religionsfreiheit in Israel entfacht.

Eigentlich wollte Kardinal Pierbattista Pizzaballa vergangenes Wochenende eine jahrhundertealte Tradition fortsetzen und in der Grabeskirche in Jerusalem die Messe zum Palmsonntag feiern. Doch dazu kam es nicht. Die israelische Polizei verweigerte dem höchsten Vertreter der katholischen Kirche in Israel den Zutritt zu einem der wichtigsten Heiligtümer des Christentums.

Dass der populäre Kardinal zum Auftakt der Karwoche daran gehindert wurde, Gottesdienst zu feiern, löste international einen regelrechten Eklat aus.

Kritik von Verbündeten

Aus Pizzaballas Heimatland gab es scharfe Kritik an dem Vorfall: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, das Verhalten der israelischen Beamten stelle eine „Beleidigung nicht nur für die Gläubigen, sondern für jede Gemeinschaft dar, die Religionsfreiheit anerkennt“. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf X, dass „die freie Religionsausübung für alle Religionen gewährleistet sein muss“. Und auch der ehemalige CDU-Chef Armin Laschet sprach von einer „reinen Schikane ohne jedes Gespür und ohne jeden Verstand.“

Der Aufschrei ist nachvollziehbar. Wenn Christen in Jerusalem ihre Feiertage nicht uneingeschränkt begehen können, wirft das Fragen auf. Gerade weil Israel sich stets auf sein demokratisches Werteverständnis beruft, darf dort Religionsfreiheit nicht zur hohlen Phrase verkommen, sondern muss Realität bleiben. Die Freiheit des Glaubens ist ein Eckpfeiler der Demokratie.

Behörden hatten Sicherheitsbedenken

Jerusalem – ein heiliger Ort für drei Weltreligionen – hat hier eine ganz besondere Verantwortung, diese gelebte Religionsfreiheit auch zu bewahren.

Die israelische Polizei begründete ihr Verhalten im Übrigen mit Sicherheitsbedenken aufgrund des Iran-Kriegs. Angesichts der dauerhaften Gefahrenlage in Jerusalem seit Kriegsausbruch klingt das allerdings doch sehr stark nach einer Ausrede. Immerhin kündigte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nach der international heftigen Kritik am Montag an, Pizzaballa umgehend den „uneingeschränkten und sofortigen Zugang“ zur Grabeskirche einzuräumen. Er habe den zuständigen Behörden eine entsprechende Anweisung erteilt.

Sicher ist: Rund um die Kar- und Osterfeiertage wird mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet, ob Christen in Jerusalem ihren Glauben wirklich ungehindert ausleben können.