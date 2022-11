Polens Ex-Regierungschef Kaczynski hat einen Zusammenhang zwischen Frauen, die Alkohol trinken, und der niedrigen Geburtenrate im Land hergestellt. Prominente sprechen von einem «Gipfel des Hasses» gegen Frauen.

Warschau (dpa) - Der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Jaroslaw Kaczynski, hat mit Äußerungen über trinkende Frauen für Empörung gesorgt.

Das linke Oppositionsbündnis Lewica kündigte am Montag in Warschau eine offizielle Beschwerde im Ethik-Ausschuss des Parlaments an.

Kaczynski hatte bei einem Auftritt am Samstag behauptet, ein zu starker Alkoholgenuss von jüngeren Frauen sei für die niedrige Geburtenrate in Polen verantwortlich. Dort lag die Geburtenrate 2020 im statistischen Mittel bei annähernd 1,4 Kindern pro Frau. In Deutschland lag der Wert bei 1,5, in Frankreich bei 1,8.

„Wenn zum Beispiel der Zustand anhält, dass Mädchen, junge Frauen, bis zum 25. Lebensjahr genauso viel trinken wie ihre männlichen Altersgenossen, dann wird es keine Kinder geben“, sagte der 73-Jährige nach Angaben der Agentur PAP. Zudem behauptete Kaczysnski, Männer könnten 20 Jahre übermäßig trinken, bevor sie an Alkoholismus erkrankten - Frauen aber nur zwei Jahre.

Der linke Politiker Robert Biedron sprach von „beschämenden Äußerungen. Die Frau des Fußballstars Robert Lewandowski (früher bei Bayern München, jetzt in Barcelona), Anna Lewandowska, schrieb bei Facebook: „Genug - ich ärgere mich, wenn Politiker auf ungerechte Weise Beschuldigungen gegen Frauen erheben, statt die realen Probleme zu sehen.“ Die Fitnesstrainerin Ewa Chodakowska - eine der bekanntesten Influencerinnen in Polen - sprach von einem „Gipfel des Hasses“ gegen Frauen.