Sieben Jahre hat der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) geführt. Auf der EKD-Synode, dem evangelischen Kirchenparlament, wird nun seine Nachfolge geregelt. Pfälzer Protestanten werden mitstimmen.

Welche Funktion hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)?

Die EKD ist die Gemeinschaft der 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland mit etwa 20,2 Millionen Protestanten. In ihr schlossen