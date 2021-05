Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat wieder einmal eine überraschende Entscheidung getroffen: Statt eines prominenten Politikers wählte sie eine noch weitgehend unbekannte Studentin ins Spitzenamt.

Ihr Geld verdient Anna-Nicole Heinrich an der früheren Wirkungsstätte von Papst Benedikt XVI., am Lehrstuhl für Homiletik (Predigtlehre) und Pastoraltheologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Regensburg. Mit 20 Stunden pro Woche arbeitet die 25-Jährige dort als wissenschaftliche Hilfskraft. In den kommenden sechs Jahren wird sie ehrenamtlich eines der wichtigsten Ämter im deutschen Protestantismus ausüben. Mit 75 der 126 abgegebenen Stimmen wählte die digital im Internet tagende EKD-Synode am Samstag Heinrich als Nachfolgerin von Irmgard Schwaetzer (79) zur neuen Präses – als jüngste in der Geschichte der EKD-Synode.

Durch Religionsunterricht zum Glauben gekommen

Womit die digitale Synode auch eine „digital native“ zu ihrer Vorsitzenden machte. Heinrich ist in allen sozialen Netzwerken präsent, organisierte einen „Hackathon“ zur Zukunft der Kirche und spricht ganz selbstverständlich von einer „missionalen Kirche“, die aus der „Bubble“ (Blase) herauskommen müsse. Auf die Frage, wo sie theologisch stehe, antwortete Heinrich dagegen ausweichend: „Ich kann meine theologische Ausrichtung nicht benennen.“

Heinrich stammt aus einem nichtkirchlichen Elternhaus. Ihre Familie zog nach der Wiedervereinigung von Thüringen nach Oberfranken. Zum Glauben kam sie durch den Religionsunterricht an der Grundschule, als Kind ließ sie sich taufen. Heinrich, die seit 2019 die Masterstudiengänge Digital Humanities und Menschenbild und Werte belegt, ist von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in die Synode gewählt worden. Zuvor war sie Jugenddelegierte der 12. Synode der EKD. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der evangelischen Jugend in Deutschland.