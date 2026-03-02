Saudi-Arabien, Katar und die Emirate wetteifern um Urlauber und Anleger. Krieg ist ein Horrorszenario für die Golf-Staaten. Jetzt sind sie in der Schusslinie.

Das Hotel Burdsch al-Arab ist mit seiner eleganten, an ein Segel erinnernden Form ein Wahrzeichen der Glitzerstadt Dubai – doch am Wochenende wurde das 60 Stockwerke hohe Gebäude in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu einem Symbol dafür, wie sehr die arabischen Staaten vom neuen Iran-Krieg in Mitleidenschaft gezogen werden. Trümmer einer abgefangenen iranischen Drohne stürzten am Samstag auf das Hotel und setzten Teile der Fassade in Brand.

Für die arabischen Golf-Staaten sei der Krieg „ein Horrorszenario, das sie unter allen Umständen vermeiden wollten“ sagte Sebastian Sons, Experte für die Golf-Region bei der Bonner Denkfabrik Carpo, unserer Zeitung. „Sie befinden sich im Auge des Sturms.“ Auf der einen Seite führen Israel und die USA ihren Feldzug gegen den Iran buchstäblich über ihre Köpfe hinweg.

Auf der anderen Seite feuert der Iran seine Raketen auf arabische Staaten, damit diese die USA dazu bewegen, die Angriffe einzustellen.

Tummelplatz der Reichen

Die Araber seien keinesfalls mit den israelisch-amerikanischen Angriffen einverstanden, sagt Sons. Sie versuchten bis zuletzt, die Konfrontation zu verhindern. Im Januar hatten sie erfolgreich bei US-Präsident Donald Trump interveniert, der schon damals drauf und dran war, den Angriffsbefehl zu geben. Diesmal reichte ihr Einsatz nicht aus. Israel und USA schlugen einen Tag nach einem Besuch des omanischen Außenministers und Iran-Vermittlers Badr bin Hamad al-Busaidi bei Trumps Vize J.D. Vance los, um die Islamische Republik zu stürzen.

Stabilität steht über allem

Führende arabische Staaten wie Saudi-Arabien, VAE und Katar haben zwar auch nicht viel für das Teheraner Regime übrig. Doch ihnen ist vor allem Stabilität wichtig, besonders nach den vergangenen zwei Jahren, die der Region eine Krise nach der anderen bescherten. Der Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und der anschließende Gaza-Krieg, der Krieg im Libanon, der Umsturz in Syrien und der kurze israelisch-amerikanische Krieg gegen den Iran im vorigen Jahr – all das war Gift für Länder, die ihre Wirtschaft modernisieren und für internationale Anleger attraktiv machen wollen. Jetzt kommt der neue Krieg.

Saudi-Arabien, Katar und die VAE wetteiferten bisher um Urlauber und Anleger. Aufwändige Sportveranstaltungen wie Fußball-Weltmeisterschaften, Konzerte internationaler Stars und riesige Bauprojekte sollen dabei helfen, das Ölzeitalter zu überwinden. Nun müssen nicht nur Dubai und die VAE seit Samstag dabei zuschauen, wie das alles in Scherben fällt.

Milliarden in Tourismus investiert

Die Emirate haben Milliardensummen und viele Jahre dafür aufgewendet, sich als sicherer Ort für Touristen und Investoren zu empfehlen, als sonnenverwöhnter Tummelplatz der Reichen und als Drehkreuz des internationalen Flugverkehrs. Am Wochenende gerieten Hotels in den VAE in Brand, der Flughafen von Dubai wurde beschädigt. Alle Flüge wurden gestoppt, am Airport versammelten sich verzweifelte Menschen, die weg wollten, aber nicht konnten. Flugverbindungen in der ganzen Region wurden gestrichen.

Regionale Eskalation?

Am Montag gingen die Angriffe weiter. Katar stellte nach Beschuss die Herstellung von Flüssiggas ein – das Emirat verliert damit bis auf weiteres eine wichtige Einnahmequelle. In Saudi-Arabien wurde eine Ölraffinerie angegriffen, in Bahrain wurde ein Schiff von einem unbekannten Geschoss getroffen, vor Oman geriet ein Öltanker unter Beschuss. Der Tankerverkehr durch die Meerenge von Hormuz kam zum Erliegen. Aus Abu Dhabi wurden ebenfalls Explosionen gemeldet. In Kuwait schoss die Luftabwehr versehentlich drei US-Kampfflugzeuge ab.

„Die Golfstaaten befürchten eine andauernde regionale Eskalation, die ihre nationale Sicherheit und ihr Geschäftsmodell als sicherer Investitionsstandort gefährdet“, sagt Sons. Der Iran richtete seine Vergeltungsangriffe nach Beginn des Krieges gegen alle arabische Golf-Anrainer – auch den Oman, der bis letzte Woche noch bei den Atomgesprächen mit den USA vermittelte. Dass arabische Regierungen vor dem Krieg erklärt hatten, der Luftraum ihrer Länder dürfe nicht für Angriffe auf den Iran genutzt werden, half ihnen nichts.

Riskante Taktik des Iran

Die iranische Taktik sei riskant, sagt Arash Azizi, Iran-Experte an der Yale-Universität. Teheran wolle die arabischen Staaten in den Krieg hineinziehen und ihnen damit einen Grund geben, sich für ein rasches Ende des Krieges einzusetzen.

Damit riskiert Teheran, dass sich die arabischen Herrscher „stärker als bisher auf die Seite der USA und Israel stellen, um ihre eigenen Sicherheitsinteressen zu schützen“, sagt Golf-Experte Sons. Mögliche Folgen wären die Öffnung des Luftraums über arabischen Ländern für Angriffe auf den Iran oder der Abbruch diplomatischer Beziehungen mit Teheran, meint Sons.

Am Ende ein Papiertiger?

Iran-Experte Azizi sieht in den iranischen Angriffen auf die Nachbarn „ein Zeichen der Verzweiflung“, wie er unserer Zeitung sagte. Teheran treibe die Araber nicht nur stärker ins Lager von USA und Israel. Der Iran nehme sich auch selbst die Möglichkeit, noch weiter zu eskalieren, falls das aus Teheraner Sicht nötig werden sollte. „Was kann man denn noch tun, wenn man schon sechs Länder an einem einzigen Tag angegriffen hat?“

Sollten die arabischen Staaten sich nicht bei der US-Regierung für ein Ende des Krieges stark machen, wie Teheran das fordert, hätte der Iran seine Ohnmacht bewiesen, meint Azizi: „Es kann sein, dass der Iran als Papiertiger dasteht.“