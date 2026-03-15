Mehrere Raketenteile schlagen Berichten zufolge im Großraum Tel Aviv ein. Videos zeigen brennende Fahrzeuge und Krater. Es gibt Verletzte.

Tel Aviv/Teheran (dpa) - Bei einem weiteren iranischen Raketenangriff auf den Großraum Tel Aviv ist es nach israelischen Medienberichten zu mehreren Einschlägen gekommen. Videoaufnahmen zeigten, wie ein Fahrzeug in Flammen aufging. An anderen Orten waren Einschlagskrater zu sehen.

Der TV-Sender N12 berichtete, der Iran habe dem Verdacht nach erneut Streumunition eingesetzt. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Ein zuvor aus dem Iran auf die Küstenstadt Eilat im Süden des Landes abgefeuerte Rakete sei von der Raketenabwehr abgefangen worden, hieß es in den Berichten.

US-Präsident Trump hat militärische Hilfe »vieler Länder« für die sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus in Aussicht gestellt. Foto: Mark Schiefelbein/dpa

Irans Außenminister Araghchi reagiert auf Äußerungen Trumps. (Archivbild) Foto: Khalil Hamra/dpa

Es kam zu weiteren Angriffen auf mehrere Golfstaaten. Foto: Altaf Qadri/dpa