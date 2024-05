Einsamkeit ist ein Massenphänomen. Es ist überfällig, die vielen Facetten dieses Themas endlich im politischen Prozess mitzudenken.

Einsamkeit ist ein ungewöhnliches Thema für die politische Agenda. Da kann man sich fragen, ob die Regierung angesichts der vielen globalen Krisen keine anderen Sorgen hat. Und ob sie für ein derart privates Thema überhaupt zuständig ist. Die Antwort ist glasklar: Ja, ist sie.

Natürlich kann sich die politische Arbeit nicht um die persönlichen Isolationserlebnisse der einzelnen Bürger kümmern. Aber die Politik setzt die Rahmenbedingungen für unseren Alltag. Ob der Städtebau dem Primat der autogerechten Stadt folgt oder bewusst Kommunikationsräume in der Stadt schafft, das ist eine politische Entscheidung. Ob soziale Begegnung gefördert oder gestrichen wird, ist Sache der Politik. Ob unsere Arbeitswelt nur auf Leistung getrimmt ist oder der Belegschaft Chancen zum Austausch einräumt, hängt auch von politischer Normensetzung ab. Ob Renten und Grundsicherung so auskömmlich sind, dass soziale Teilhabe noch möglich ist – auch das ist eminent politisch. Und umgekehrt wirkt Einsamkeit als soziales Massenphänomen auf die Politik zurück. Einsame Menschen wenden sich ab, misstrauen den demokratischen Institutionen, gehen in die Wahlenthaltung oder radikalisieren sich.

Das alles endlich mitzudenken im politischen Prozess, ist überfällig. Es ist deshalb ausgesprochen verdienstvoll, dass eine politische Strategie gegen Einsamkeit nun endlich von der Ampelkoalition auf die politische Tagesordnung gesetzt wird.