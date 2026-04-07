Ein geplanter Auftritt des US-Rappers Kanye West in London sorgt für Protest. Nun hat die britische Regierung dem Musiker laut Medienberichten die Einreise verweigert.

Der geplante Auftritt Kanye Wests, der mittlerweile unter dem Namen Ye auftritt, war in Großbritannien zum Politikum geworden. West sollte im Juli beim Wireless-Festival im Londoner Finsbury Park auftreten und dort an drei Abenden Headliner sein.

Gegen den Auftritt hatte sich Widerstand geregt. Labour-Abgeordnete forderten ein Einreiseverbot. Sponsoren des Festivals, darunter die Getränkehersteller Pepsi und Diageo, kündigten ihre Unterstützung auf. Auch jüdische Organisationen wandten sich gegen den geplanten Auftritt.

Sympathiebekundungen für Hitler

Dem Musiker werden antisemitische Äußerungen sowie Sympathiebekundungen für Adolf Hitler und den Nationalsozialismus vorgeworfen. West veröffentlichte im vergangenen Jahr einen Song mit dem Titel „Heil Hitler“, verkaufte auf seiner Internetseite T-Shirts mit Hakenkreuz und verbreitete antisemitische Botschaften in sozialen Netzwerken.

Premierminister Keir Starmer nannte den möglichen Auftritt „zutiefst besorgniserregend“. Antisemitismus in jeglicher Form sei abscheulich und müsse überall klar bekämpft werden.

Die Veranstalter des Festivals baten dagegen um Verständnis. Melvin Benn, Geschäftsführer von Festival Republic, sagte, Wests frühere antisemitische Äußerungen seien „abstoßend“. Das Festival werde ihm jedoch „keine Plattform bieten, um Meinungen welcher Art auch immer zu propagieren“.

Aussagen mit bipolarer Störung erklärt

West selbst hatte sich im Januar für seine Äußerungen entschuldigt. In einer Anzeige im „Wall Street Journal“ schrieb er: „Ich bin kein Nazi oder Antisemit, ich liebe jüdische Menschen.“ Seine Aussagen erklärte er mit einer bipolaren Störung und einer manischen Episode.

Am Dienstag veröffentlichte der Musiker ein weiteres Statement. Sein Ziel sei es, nach London zu kommen, um „eine Show des Wandels und der Einheit, des Friedens und der Liebe durch Musik“ zu präsentieren. Er wäre dankbar, wenn er Mitglieder der jüdischen Gemeinde persönlich treffen könne, um ihnen zuzuhören. Laut BBC lehnte das britische Innenministerium jedoch eine von West beantragte Einreisegenehmigung ab. Seine Anwesenheit in Großbritannien diene „nicht dem öffentlichen Wohl“.