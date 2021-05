Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn haben einen Plan vorgelegt, mit dem sie die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr steigern wollen. Sie sehen die deutsche Verteidigungspolitik unter einem „hohen Anpassungsdruck“.

Vor welchen Herausforderungen steht die Bundeswehr?

In dem 27-seitigen Papier werden „aufsteigende Mächte, revolutionäre Technologien, wiedererstarkte Ideologien, Demografie, Pandemien und Klimawandel“ als Entwicklungen genannt, auf die sich die Bundeswehr einstellen müsse. Als Konsequenz kündigte Kramp-Karrenbauer am Dienstag eine „konsequente Ausrichtung“ der Truppe auf die Landes- und Bündnisverteidigung an. Dieses Thema habe massiv an Relevanz gewonnen.

Was heißt das für die Bundeswehr?

Die Truppe soll angesichts des zugrunde gelegten Anforderungsprofils schneller und flexibler werden. „Die Bundeswehr muss in der Lage sein, ohne lange Vorlaufzeiten auf eine Konflikteskalation zu reagieren“, heißt es in dem Eckpunktepapier. Die Bundeswehr soll in der Lage sein, Kräfte insbesondere an den Außengrenzen des Nato-Bündnisses einzusetzen. Ziel ist eine „Kaltstartfähigkeit“ für „schnelle Anfangsoperationen als Reaktion auf eine eskalierende militärische Krise“.

Was schlägt die Ministerin vor?

Die Grundorganisation der Bundeswehr richtet sich den Vorschlägen zufolge künftig nach vier räumlichen „Dimensionen“, in denen die Bundeswehr ihrem Auftrag nachgeht: Land, Luft und Weltraum, See sowie Cyber- und Informationsraum. Für jeden dieser Bereiche soll ein Inspekteur zuständig sein, der jeweils für ein „Dimensionskommando“ und die dazugehörigen Kräfte zuständig ist. Der Gedanke hinter dieser Aufstellung: „Organisiere dich, wie du kämpfst.“

Was ändert sich in der Struktur?

Kramp-Karrenbauer und Zorn schlagen vor, ein nationales Führungskommando für Einsätze in Deutschland aufzustellen. Bisher gibt es ein Einsatzführungskommando in Potsdam, das für die Auslandseinsätze zuständig ist. Es soll ergänzt werden durch das neue Führungskommando mit Sitz in Berlin und Bonn. Von dort sollen Einsätze im Inland inklusive Hilfe bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen gesteuert werden. Das Kommando soll zudem den Aufmarsch der Streitkräfte im Rahmen von Nato- und EU-Operationen koordinieren und für den Heimatschutz und die Landesverteidigung verantwortlich sein. Das Sanitätswesen soll kein eigenständiger Organisationsbereich mehr sein.

Wird die Bundeswehr verkleinert?

Nein, an der bisherigen Zielgröße von rund 203.000 Soldaten und knapp 68.000 zivilen Angestellten wird festgehalten. Standorte sollen ebenfalls nicht geschlossen werden. Das unterscheidet die nun vorgelegten Pläne von früheren Bundeswehrreformen.

Warum kommen die Vorschläge jetzt?

Der Grünen-Politiker Tobias Lindner kritisiert, dass die Ministerin die Vorschläge jetzt macht – gut vier Monate vor der Bundestagswahl: „Das passt eher an den Beginn einer Legislaturperiode als an das Ende.“ Kramp-Karrenbauer weist die Kritik zurück. In der Truppe gebe es die Angst, dass nach der Wahl die Diskussion über notwendige Reformen wieder von vorne beginnen könnte.

Kommentar: Eine längst fällige Armeereform