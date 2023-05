Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

US-Präsident Joe Biden bekommt die Chance, noch vor den Kongresswahlen im November einen Posten am Obersten Gerichtshof neu zu besetzen.

Der 83-jährige linksliberale Verfassungsrichter Stephen Breyer will in den Ruhestand gehen, wie das Weiße Haus am Donnerstag bestätigte. Breyer wolle im Juni nach 28 Jahren aus dem Amt ausscheiden.