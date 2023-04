Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Nominierung Deb Haalands als Chefin des US-Innenressorts bringt den Senat in Wallung

Sie sei Neu-Mexikanerin in 35. Generation, stellte sich Deb Haaland am Dienstag im US-Senat vor. Das ist nicht ganz korrekt, gibt es den Bundesstaat New Mexico doch erst seit 1912. Blendet man die offizielle US-Geschichte